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В Калифорнии продают дом Уолта Диснея за $900 тыс.

В одноэтажном здании несколько спален и ванных комнат, а рядом с домом есть бассейн и поле для гольфа

Фото: TASS/AP/David F. Smith

Одноэтажный дом знаменитого американского мультипликатора Уолта Диснея выставлен на продажу в Калифорнии. Об этом сообщила Daily Mail.

Известно, что в здании, которое было построено в 1962 году на ранчо в Палм-Спрингс, есть четыре спальни, четыре ванные комнаты и камин. Рядом с домом есть бассейн и поле для игры в гольф. В интерьере дома превалируют яркие цвета — красный, желтый и синий.

До 2015 года домом владели родные мультипликатора. Теперь он выставлен на продажу за $899 тыс., сообщает сетевое издание m24.ru.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Калифорнии продают дом Уолта Диснея за $900 тыс.

В Калифорнии продают дом Уолта Диснея за $900 тыс.В одноэтажном здании несколько спален и ванных комнат, а рядом с домом есть бассейн и поле для гольфа

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