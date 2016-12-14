В Калифорнии продают дом Уолта Диснея за $900 тыс.

Одноэтажный дом знаменитого американского мультипликатора Уолта Диснея выставлен на продажу в Калифорнии. Об этом сообщила Daily Mail.

Известно, что в здании, которое было построено в 1962 году на ранчо в Палм-Спрингс, есть четыре спальни, четыре ванные комнаты и камин. Рядом с домом есть бассейн и поле для игры в гольф. В интерьере дома превалируют яркие цвета — красный, желтый и синий.

До 2015 года домом владели родные мультипликатора. Теперь он выставлен на продажу за $899 тыс., сообщает сетевое издание m24.ru.