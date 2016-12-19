Россия и Белоруссия взялись за обучение композиторов

В культурной столице Белоруссии — городе Молодечно — прошли двухнедельные «творческие мастерские», организованные совместно Российским музыкальным союзом, Молодежным отделением Союза композиторов России и Белорусским обществом современной музыки. Студенты и выпускники консерваторий обеих стран смогли поработать не только с ведущими музыкантами-педагогами, но и с симфоническим оркестром. Это — главная особенность проекта.

Все сочинения, созданные в рамках «творческих мастерских», весной будут исполнены симфоническим оркестром музыкального колледжа им. М. Огинского под руководством Григория Сороко. Таким образом, результаты работы «подмастерьев» и их педагогов сможет оценить широкая публика, а сами авторы получат ценный опыт работы с крупным инструментальным составом. При обучении в консерваториях такая возможность композиторам предоставляется только один раз — перед дипломным экзаменом, а после выпуска шанс услышать свою симфоническую партитуру может и не представиться.

Руководитель проекта, секретарь Союза композиторов РФ Ярослав Судзиловский убежден, что новый формат позволит ликвидировать пробелы в композиторском образовании обеих стран.

— Современная молодежь не умеет работать с симфоническим оркестром. Они выходят из консерваторий, зачастую не обладая ни соответствующими знаниями, ни опытом. Мы решили создать условия, в которых юные композиторы, не вкладывая собственных средств, могли бы учиться у старших коллег — мастеров своего дела и тут же получать навыки практической работы. Уверен, это существенно повысит уровень молодых композиторов и благотворно скажется на развитии музыки на всём постсоветском пространстве.

Организаторы особо подчеркивают социальную составляющую и общедоступность нового формата. Для участников «творческих мастерских» занятия, все мероприятия, проживание и питание бесплатны. Надо было только добраться до места проведения, но даже эти затраты некоторым студентам компенсировали консерватории.

По мнению одного из ведущих исполнителей современной музыки, худрука ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского, проект очень полезен для молодых композиторов именно благодаря возможности работы с оркестром. И этим он отличается от семинаров Союза композиторов в Рузе.

— Композитору очень важно услышать свою симфоническую музыку. Так что это настоящий подарок для них, — поделился с «Известиями» заслуженный артист РФ. — Конечно, «творческие мастерские» должны стать ежегодными. Тем более что «первый блин» не оказался комом. Всё было очень хорошо организовано и с белорусской, и с российской стороны, а сами участники продемонстрировали высокий творческий уровень.

Представители обеих стран воспринимают «творческие мастерские» как важный международный эксперимент, укрепляющий культурные связи Союзного государства России и Белоруссии и позволяющий возродить единую композиторскую школу.

Об этом говорит председатель Белорусского общества современной музыки Дмитрий Лыбин.

— И можно только приветствовать, что сегодня у нас появляются такие масштабные совместные акции, — уверен композитор. — Подобные контакты между нашими странами очень редки, и мы надеемся, что они будут регулярными.

Организаторы планируют сделать формат ежегодным, а круг «мастеров» и «подмастерьев» может быть расширен за счет представителей других стран.