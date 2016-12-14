Суд разрешил рэперу Долматову использовать псевдоним Guf

Иск к исполнителю подала компания «Айконмедиа», использующая аналогичный товарный знак
Фото: страница Алексея Долматова в Facebook
Московский городской суд отменил решение суда первой инстации и признал незаконным преследование рэп-исполнителя Алексея Долматова за использование творческого псевдонима Guf.
В 2015 году компания ООО «Айконмедиа» обратилась в суд и потребовала взыскать с рэпера почти 3 млн рублей и запретить ему использовать обозначение Guf.
В ходе разбирательств выяснилось, что Долматов выступал под этим псевдонимом еще в 2004 году.
«Правда всегда встает на свои места, мы за правду», — сказал «Известиям» администратор артиста Эдгар Кеосаян.
«Мы еще не разобрались до конца, так что чему тут радоваться. Когда будет получен патент и товарный знак, тогда и будем радоваться», — добавил Кеосаян.