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Суд разрешил рэперу Долматову использовать псевдоним Guf

Иск к исполнителю подала компания «Айконмедиа», использующая аналогичный товарный знак

Фото: страница Алексея Долматова в Facebook

Московский городской суд отменил решение суда первой инстации и признал незаконным преследование рэп-исполнителя Алексея Долматова за использование творческого псевдонима Guf.

В 2015 году компания ООО «Айконмедиа» обратилась в суд и потребовала взыскать с рэпера почти 3 млн рублей и запретить ему использовать обозначение Guf.

В ходе разбирательств выяснилось, что Долматов выступал под этим псевдонимом еще в 2004 году.

«Правда всегда встает на свои места, мы за правду», — сказал «Известиям» администратор артиста Эдгар Кеосаян.

«Мы еще не разобрались до конца, так что чему тут радоваться. Когда будет получен патент и товарный знак, тогда и будем радоваться», — добавил Кеосаян.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Суд разрешил рэперу Долматову использовать псевдоним Guf

Суд разрешил рэперу Долматову использовать псевдоним GufИск к исполнителю подала компания «Айконмедиа», использующая аналогичный товарный знак

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