Суд разрешил рэперу Долматову использовать псевдоним Guf

Московский городской суд отменил решение суда первой инстации и признал незаконным преследование рэп-исполнителя Алексея Долматова за использование творческого псевдонима Guf.

В 2015 году компания ООО «Айконмедиа» обратилась в суд и потребовала взыскать с рэпера почти 3 млн рублей и запретить ему использовать обозначение Guf.

В ходе разбирательств выяснилось, что Долматов выступал под этим псевдонимом еще в 2004 году.

«Правда всегда встает на свои места, мы за правду», — сказал «Известиям» администратор артиста Эдгар Кеосаян.

«Мы еще не разобрались до конца, так что чему тут радоваться. Когда будет получен патент и товарный знак, тогда и будем радоваться», — добавил Кеосаян.