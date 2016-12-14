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Поклонская прокомментировала передачу скифского золота Украине

Депутат Госдумы от Крыма считает, что решение голландского суда — это «способ рейдерского захвата» и «политический акт», который не имеет никакого отношения к беспристрастности и законности

Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву «способом рейдерского захвата имущества на сумму €1,5 млн».

«Полагаю, что крымские власти будут обжаловать это решение и добиваться законного вердикта», — написала Поклонская на своей странице в социальной сети Facebook.

Она подчеркнула, что приложит все усилия, чтобы помочь крымским представителям в подготовке необходимых документов по обжалованию решения суда Амстердама.

«Это не постановление суда. Это политический акт, который никак не согласуется с принципами беспристрастности и законности», — написала Поклонская, отметив, что это говорит о не признании Нидерландами выбора народа Крыма.

«Значит — чихать они хотели на устав ООН и другие международные нормативные документы, регламентирующие право народа на самоопределение», — подытожила депутат.

Ставшая скандальной выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря» открылась 7 февраля 2014 года — за 37 дней до референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. В Амстердам были вывезены, по разным сведениям, от 500 до 2 тыс. экспонатов из пяти музеев: четырех крымских и Национального музея истории Украины (Киев). 

19 ноября 2014 года музеи Крыма подали иск в суд Амстердама, требуя вернуть ценности, принадлежащие музеям. 

24 ноября 2014 года  сотрудники музея Алларда Пирсона демонтировали экспозицию и переместили ценности на хранение в другое помещение, где, по словам представителя музея, они будут находиться до решения суда.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Поклонская прокомментировала передачу скифского золота Украине

Депутат Госдумы от Крыма считает, что решение голландского суда — это «способ рейдерского захвата» и «политический акт», который не имеет никакого отношения к беспристрастности и законности

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