Мутко не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что причин для отмены чемпионата мира по футболу, который должен состояться в России в 2018 году, нет.

«Не вижу проблем того, что касается чемпионата мира, не думаю, что футбола это коснется. У кого-то есть цель (отнять турнир), но чемпионат мира к докладу Макларена не имеет никакого отношения. Мы развиваем свою инфраструктуру, строим современные поля, гостиницы», — сказал Мутко журналистам, цитирует ТАСС.

Он также добавил, что чемпионат даст развитие 11 городам, и в правительстве нет тревог на этот счет.



Накануне Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи в другое место. Такое решение приняли на фоне публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

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