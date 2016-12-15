Осмотр водителей переедет в интернет

Минтранс разработает систему «Электронный путевой лист», позволяющую создать удаленные пункты контроля за состоянием здоровья водителя перед его выходом в рейс без физического присутствия на них врача. Такие пункты помогут дистанционно проводить тесты на алкоголь, наркотики, измерять давление и температуру тела. Врач сможет подписывать результаты анализов электронной цифровой подписью (ЭЦП). Эти планы описаны в проекте «дорожной карты» по развитию и внедрению индустриального интернета в отрасли реального сектора экономики, подготовленном подгруппой «Интернет+Город» помощника президента РФ Игоря Щеголева.

Проект «дорожной карты» (копия есть в распоряжении «Известий»), который в октябре этого года был согласован с Минтрансом, был направлен начальнику управления президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрею Липову. Согласно тексту, «создание информационной системы «Электронный путевой лист» исключит возможность незаконного оформления путевых листов перевозчиками, а также позволит надзорным органам оперативно проверять информацию о проведении медицинского осмотра водителя». Предполагается, что система будет создана до декабря 2017 года, а в 2018 году начнет работать.

Путевой лист — это документ учета работы водителя и пробега, маршрута автомобиля, выдаваемый водителям коммерческих транспортных средств. В настоящее время он заполняется только в бумажном виде. Согласно приказу Минтранса РФ от 18 сентября 2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» их должны оформлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие легковые и грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. Чаще всего путевой лист оформляется ежедневно, хотя приказом предусмотрена возможность оформить его на «срок, не превышающий одного месяца». При этом обязательным к заполнению пунктом в путевом листе является «проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя».

— Мы уверены, что с принятием закона о телемедицине в первой половине 2017 года станет привычным дистанционный медицинский осмотр, проходящий без физического присутствия врача на пункте контроля, — объясняет член подгруппы «Интернет+Город» Ольга Валаева. — Такие удаленные пункты оснащаются современными средствами контроля и видеонаблюдения, что позволяет повысить надежность и сделать удобнее прохождение тестов на алкоголь и наркотики, измерение давления, температуры тела. Допуск водителя к работе может осуществляться, например, врачом с помощью ЭЦП, что, в свою очередь, делает бумажный путевой лист анахронизмом.

В Минтрансе России заявили, что они концептуально поддерживают создание государственной информационной системы «Электронный путевой лист».

— В настоящее время данный вопрос находится на стадии подготовки технико-экономического обоснования внедрения данной системы, прорабатываются вопросы порядка проверки электронного путевого листа контрольно-надзорными органами, стоимость внедрения данной системы для федерального бюджета, эффективность ее реализации, — заявили в Минтрансе России.

Представитель общественного движения Taxi2018 Станислав Швагерус предположил, что на первых порах после создания системы у предпринимателей и юрлиц будет выбор, каким способом заполнять путевой лист — электронным или бумажным.

— На транспорте всегда тяжело внедряются инновации, связанные с дополнительными тратами, — рассуждает Швагерус. — Что касается электронного путевого листа, то это нужно и важно. Для многих компаний создание комнат с терминалами для измерения давления и температуры экономически более оправданно, чем держать у себя штат врачей. Однако введение такой технологии не решит проблему формального прохождения медосмотра. Параллельно должны быть предприняты действия по совершенствованию нормативно-правовой базы, которые изменили бы подход к осуществлению контрольно-надзорной деятельности.