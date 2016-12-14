Онищенко рассказал о реализации соцпрограмм в России

Член президиума Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Геннадий Онищенко принял участие в 10-й ежегодной церемонии вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS.

В своем выступлении заслуженный врач России отметил, что бизнес, несмотря на непростые времена, активно участвует в финансировании социально значимых проектов. Также Геннадий Онищенко подчеркнул, что недостаточно внимания уделяется программам, направленным на сохранение здоровья и благополучия граждан.

«Явный дисбаланс в пользу программ, направленных на помощь людям с уже имеющимися проблемами, создает ситуацию, при которой мы не смотрим в будущее, а решаем сиюминутные проблемы. Сейчас фокус смещен на адресную помощь, которая никогда не будет в состоянии системно решить вопрос сохранения здоровья граждан», — сказал Онищенко.

По мнению заслуженного врача России, профессионалы нужны везде, в том числе и в реализации социальных программ.

«Одного желания помогать мало, нужно точно выбрать направление, усилия в котором принесет наибольший результат. Как в медицине: точный диагноз — залог успешного лечения», — заявил Онищенко.

На церемонии напомнили об акции «Волна здоровья» — теплоходном маршруте по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами и известными общественными деятелями.

В этом году «Волна здоровья» в 11-й раз собрала лучших врачей страны на теплоходе «Алексей Толстой». За время поездки было обследовано 804 человека, а направления на лечение в федеральные центры получили 300 пациентов.

Детей обследовали специалисты ведущих федеральных медицинских центров.

Всего с 2006 по 2016 год в рамках масштабной акции медицинские обследования прошли более 10 тыс. детей. Более 1,5 тыс. маленьких пациентов получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.