Операция «Гуманизация»

На таких мероприятиях, как IX Всероссийский съезд судей, прошедший в Москве, нет ничего, что могли бы бурно обсудить в соцсетях граждане, беспрестанно ищущие повод для праведного возмущения. Ни тебе скандалов, ни сенсаций, ни даже броских заголовков.

Просто президент, спикеры обеих палат Федерального собрания, генеральный прокурор, председатели Верховного и Конституционного судов собрались вместе с 780 представителями различных судебных инстанций, съехавшимися со всей страны, чтобы предметно и профессионально обсудить темы, затрагивающие жизни миллионов людей.

Конечно же, значительная часть повестки дня съезда действительно представляет лишь узкопрофессиональный интерес: присвоение квалификационных классов судей вне зависимости от уровня суда, повышение заработной платы работников судебных аппаратов и прочее.

Однако создание судебной системы, более эффективной, доступной и вызывающей доверие граждан, оптимизация нагрузки судей и упрощение документооборота (включая дальнейшее внедрение электронных технологий), равно как и принятие целого ряда новелл уголовного и гражданского законодательства, как раз и представляют собой те насущные вопросы, от скорейшего решения которых зависит многое и для многих.

Простой пример. С 1 января вступает в силу закон, предусматривающий возможность подавать в суд исковые заявления, ходатайства и другие документы в электронном виде. Вопрос электронного правосудия обсуждался и на съезде, и в итоговом документе. Кому-то такая новация покажется незначительной, но вы просто представить себе не можете, насколько эта оптимизация облегчит жизнь тем, кто вынужден постоянно участвовать в судебных процессах.

Или другой пример. Председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым предложено создать в системе судов общей юрисдикции самостоятельные апелляционные и кассационные суды. Казалось бы, зачем «плодить» новые инстанции? Ответ прост: создание полноценной двухуровневой системы проверки судебных решений призвано повысить уровень объективности правосудия. В том числе за счет разрыва «порочащих связей» с региональными властями. При этом в новых судах можно использовать часть уже имеющихся «штатных единиц», высвободившихся за счет перераспределения полномочий, что не потребует чрезмерных затрат на предлагаемые преобразования. Нужны ли гражданам более независимые от админресурса суды? Еще как!

Ну и, наконец, нельзя не упомянуть об одной из фирменных «мантр» российской правовой системы — гуманизации уголовного законодательства. О ней на съезде говорили и глава государства Владимир Путин, и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Надо признать, что в отличие от многих других сфер госуправления, где дальше красивых и правильных слов дело не заходит, определенных успехов на этом поприще добиться все-таки удалось. Судите сами: в первом полугодии 2016 года от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести освобождены 27% граждан, а за совершенные впервые преступления средней тяжести — 26%. Сокращение числа заключенных уже позволило упразднить 71 колонию и 8 СИЗО.

И это еще не все: с 2006 года количество осужденных к реальному лишению свободы сократилось более чем на треть — это к вопросу о якобы запредельном обвинительном уклоне российского правосудия, — а число заключенных под стражу в качестве меры пресечения уменьшилось на рекордные 80%.

Такая статистика, не будучи совсем уж радужной, тем не менее свидетельствует об определенном улучшении положения дел в системе уголовного судопроизводства. К сожалению, далеко не все понимают, что она призвана не переламывать через колено зачастую просто оступившегося человека, а быть соразмерным и справедливым ответом государства на нарушение закона. И служить средством не только наказания, но и исправления правонарушителя.

В этом смысле гуманизация уголовного права в большей степени отвечает фундаментальной цели искоренения преступности и общего «смягчения нравов», чем бездумное ужесточение кар за преступления, особенно нетяжкие. Естественно, при условии неотвратимости наказания и равенства всех граждан перед законом и судом, над чем в современных российских условиях еще предстоит основательно потрудиться.

Что и говорить, иногда российские суды отчебучивают такие «перлы», от которых «волосы дыбом встают» не только у обывателей, но даже у главы государства. Если, по мнению служителя Фемиды из какого-то «тмутараканского» суда, человек может «совершить преступление путем написания заявления в прокуратуру» (правда, если речь не идет о заведомо ложном доносе), то возникают серьезные вопросы к уровню профессионализма такого отправителя правосудия. Не случайно самое пристальное внимание на съезде было уделено совершенствованию деятельности квалификационных коллегий судей.

По всей видимости, скандальному решению мирового судьи Геворкян квалификационной коллегией судей Липецкого областного суда в ближайшее время будет дана соответствующая правовая оценка с последующим вердиктом о ее соответствии занимаемой должности. Отрадно, что проверки судей на профпригодность проходили и проходят не только с подачи первого лица государства. Региональные квалификационные коллегии «от Москвы до самых до окраин» и без окрика сверху регулярно увольняют своих коллег за волокиту и прочие процедурные нарушения.

В заключение своего выступления на IX Всероссийском съезде судей президент Владимир Путин сделал особый акцент на том, что суд в нашей стране в конечном итоге призван стать главным защитником прав, свобод и достоинства наших граждан, независимо от их доходов, возраста, национальности или должностного положения.

Остается надеяться, что судейское сообщество возьмет на вооружение эту четкую установку главы государства и будет добросовестно реализовывать ее в своей повседневной практике.

Автор — директор аналитического центра «Стратег-PRO»