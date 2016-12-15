Малый и средний бизнес с иностранным капиталом допустят к льготам

Компании, в уставных капиталах которых более 49% занимают иностранные инвесторы, смогут сохранить статус малого и среднего предприятия (МСП). Таким образом, они смогут получить все льготы, которые положены для этой категории. Соответствующий проект закона подготовило Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. В министерстве пояснили, что инициатива направлена на привлечение дополнительных инвестиций в экономику России и формирование новых технологических цепочек. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что сохранение российских льгот для МСП с иностранным участием более 49% действительно будет способствовать внедрению передовых технологий и развитию конкуренции. Другие, напротив, уверены, что иностранным инвесторам и так достаточно преференций.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что поправки планируется внести в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

— Речь идет о снятии ограничения (49%) по участию в уставном капитале субъектов МСП в отношении иностранных юридических лиц, являющихся по своим экономическим показателям малыми или средними предприятиями, — сообщили в МЭР.

Таким образом, предприятия, в уставном капитале которых доля иностранной компании (которая также является малой или средней компанией по размеру) превысит 49%, сохранят статус субъекта МСП. Сейчас они этот статус теряют.



— При этом будет обеспечено соблюдение «критерия независимости происхождения», поскольку ограничение по участию в уставном капитале сохранит свое действие для крупных иностранных или российских юридических лиц, — уточнили в Минэкономразвития.

Президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил «Известиям», что приветствует инициативу МЭР, которая, по его оценке, может способствовать притоку иностранных инвестиций, хотя эффект и не будет мгновенным.

— Сейчас государство сделало немало для поддержки МСП: введены налоговые льготы, субсидии, льготное кредитование, работает целая корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Однако компании с долей иностранного капитала выше 49% не имели доступа к этим льготам, — пояснил он.

С этим мнением не соглашается глава комитета по поддержке малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты Игорь Скляр. По его словам, иностранцы и сегодня могут получить льготы, недоступные российским предпринимателям.

— Мы с 2010 года вкладываем в производство, в станки, в оборудование, в развитие рабочих мест на нашем заводе в Калужской области, и мы на сегодняшний день не имеем таких преференций, как иностранные инвесторы, — заявил Игорь Скляр.

В 2016 году региональные власти получили возможность устанавливать на своей территории для плательщиков ЕНВД (единого налога на вмененный доход) и УСН (так называемой «упрощёнки») еще более низкие налоговые ставки, чем предусмотрено этими режимами. Так, налоговая ставка по ЕНВД может быть снижена с 15 до 7,5%, а на УСН — с 6 до 1%.



Кроме того, в скором времени МСП получат возможность пройти листинг на Московской бирже и таким образом получать льготные кредиты. Получать займы по заниженной ставке малые и средние предприятия могут также в рамках программы «Шесть с половиной». Она предполагает фиксированную процентную ставку по кредитам на сумму не менее 10 млн рублей на уровне 9,6–10,6% годовых в зависимости от размера предприятия.



Изменение законодательства будет способствовать большему вовлечению иностранцев в участие в МСП и привлечению иностранных инвестиций, считают в Минэкономразвития, однако подчеркивают, что потребуется ввести систему идентификации для подтверждения статуса иностранного юрлица как субъекта МСП. Важно, чтобы льготами смогли воспользоваться именно малые предприниматели, а не крупные компании.



— Механизм идентификации должен быть максимально простым, — объясняют в Минэкономразвития. — В отдельных странах сформирована практика реализации этой функции в рамках деятельности крупнейших предпринимательских объединений, в частности системы торгово-промышленных палат.



В связи с этим Минэкономразвития предлагает проработать вопрос о внедрении такого механизма на базе ТПП РФ, добавили в ведомстве. Кроме того, обсуждается возможность наделить ТПП полномочиями представлять в ФНС перечень обществ, учредителями (участниками) которых являются такие иностранные юрлица, чтобы в дальнейшим внести сведения в единый реестр субъектов МСП, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Игорь Скляр считает, что эта инициатива, безусловно, будет способствовать повышению статуса ТПП, которую планируется наделить новыми полномочиями. Вместе с тем он считает, что интерес иностранных инвесторов от одной этой меры резко не вырастет, поскольку сегодня зарубежный капитал обеспокоен вопросами инвестклимата и высокой долей государства в экономике.

— Президент неоднократно призывал хранить деньги в России, и малый бизнес в массе своей в принципе никогда не пользовался офшорами и иностранным капиталом, — напомнил представитель ТПП. — МЭР необходимо больше обращать внимание на поддержку российских инвесторов. Нам на Западе дорога не открыта, а мы почему-то здесь поддерживаем иностранный капитал?

Александр Калинин, наоборот, уверен, что поощрять участие иностранного капитала в российском бизнесе важно. И не только ради собственно денег, но и потому, что это способствует внедрению в российских компаниях передовых технологий и повышению эффективности бизнеса.

— В России открытая экономика и свободная конкуренция, поэтому справедливо допустить иностранный капитал в российские МСП, — резюмировал он.