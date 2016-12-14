В МИД РФ назвали информацию о госпитализации Захаровой слухами

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали слухами информацию о госпитализации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в одну из клиник Москвы.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник внутри Министерства иностранных дел, Захарова действительно отсутствует сегодня на рабочем месте, но это никак не связано с состоянием здоровья дипломата.



«Мы не можем это комментировать, потому что эти слухи — вранье», — сказал источник.

Ранее СМИ информировали, что Мария Захарова якобы была доставлена в больницу, где у нее диагностировали тяжелое заболевание. Уточнялось, что проблемы со здоровьем представителя МИДа вызваны ее тяжелым рабочим графиком.