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В МИД РФ назвали информацию о госпитализации Захаровой слухами

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отсутствует на работе, но это никак не связано с состоянием здоровья

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали слухами информацию о госпитализации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в одну из клиник Москвы.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник внутри Министерства иностранных дел, Захарова действительно отсутствует сегодня на рабочем месте, но это никак не связано с состоянием здоровья дипломата.

«Мы не можем это комментировать, потому что эти слухи — вранье», — сказал источник.

Ранее СМИ информировали, что Мария Захарова якобы была доставлена в больницу, где у нее диагностировали тяжелое заболевание. Уточнялось, что проблемы со здоровьем представителя МИДа вызваны ее тяжелым рабочим графиком.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В МИД РФ назвали информацию о госпитализации Захаровой слухами

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отсутствует на работе, но это никак не связано с состоянием здоровья

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