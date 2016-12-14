Ребенок выжил после падения с 16-го этажа в Москве

Вертолет Московского авиационного центра доставил 6-летнего мальчика в НИИ детской хирургии и травматологии, его состояние оценивают как тяжелое
Ребенок выпал с 16-го этажа жилого дома в районе Новокосино на востоке Москвы.
Вертолет Московского авиационного центра доставил мальчика в НИИ детской хирургии и травматологии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу центра.
Как уточнил источник в экстренных службах столицы, ЧП произошло на улице Новокосинская. По предварительной информации, упавший ребенок — мальчик в возрасте, предположительно, шести лет. Его состояние оценивают как тяжелое.
По словам собеседника агентства, спустя два часа после инцидента из окна другого дома на той же улице выпал восьмиклассник. Он разбился насмерть.