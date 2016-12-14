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Междугородний автобус восемь часов простоял на трассе под Воронежом

Из-за сильного мороза у транспортного средства заклинили тормоза

Междугородний автобус МоскваАртемовск восемь часов простоял на 464-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Из-за сильного мороза у транспортного средства заклинили тормоза.

Из-за поломки водитель рейсового автобуса был вынужден совершить аварийную остановку у села Князево Рамонского района в три часа ночи 13 декабря. На помощь к замерзающим пассажирам пришли местные спасатели.

Как сообщает РИА «Воронеж», пассажиров автобуса разместили в местном кафе, где в зимний период действует пункт обогрева. После устранения поломки автобус продолжил путь.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Междугородний автобус восемь часов простоял на трассе под Воронежом

Из-за сильного мороза у транспортного средства заклинили тормоза

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