Междугородний автобус восемь часов простоял на трассе под Воронежом

Междугородний автобус Москва — Артемовск восемь часов простоял на 464-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Из-за сильного мороза у транспортного средства заклинили тормоза.



Из-за поломки водитель рейсового автобуса был вынужден совершить аварийную остановку у села Князево Рамонского района в три часа ночи 13 декабря. На помощь к замерзающим пассажирам пришли местные спасатели.



Как сообщает РИА «Воронеж», пассажиров автобуса разместили в местном кафе, где в зимний период действует пункт обогрева. После устранения поломки автобус продолжил путь.

