Законопроект о применении силы к заключенным принят в основном чтении

Госдума приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, который регламентирует применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным.

В документ были внесены многочисленные поправки, так как инициатива вызвала многочисленные претензии со стороны правозащитников. К примеру, из текста исключили норму, которая позволяла сотрудникам ФСИН применять к заключенным силу и спецсредства за нарушение режима содержания.

«Мы исключили возможность применения силы или специальных средств при нарушении режима содержания. Это самая серьезная и главная правка», — сказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, передает ТАСС.

Валеев добавил, что именно эта норма вызвала наибольшее недовольство общественности.

Другие поправки предусматривают «возможность своевременного оказания медицинской помощи в случае причинения каких-либо телесных повреждений в случае применения физической силы или спецсредств в отношении осужденных».

«И предусмотрели, когда есть такая техническая возможность, чтобы применение силы и спецсредств фиксировалось бы на видеорегистратор», — сообщил он. При этом поправки о применении силы к заключенным лишь в том случае, когда была бы возможна видеорегистрация, не получили поддержки, поскольку это «лишило бы вообще возможности противодействия преступным действиям», — добавил Валеев.

Также депутаты, учтя замечания к документу, ввели ограничения «при применении специальных средств, особенно электрошокеров», и установили единые правила применения резиновых палок аналогично принятым в других силовых структурах.