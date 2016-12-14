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Несколько сантиметров снега выпадет до утра четверга в Москве

Столичных автомобилистов просят из-за ухудшения погоды быть внимательными на дорогах

В столичном регионе к 21.00 выпадет до 4–5 см снега, еще 1–2 см выпадет до утра 15 декабря, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, работы по уборке снега и противогололедной обработке проводятся на магистралях города, пешеходных зонах, тротуарах, подходах к остановкам общественного транспорта, станциях метро.

Бирюков отметил, что с начала сезона в городе выпало уже 129 см снега при среднеклиматической норме 152 см. По его словам, за это время с улиц города вывезли почти 7,7 млн кубометров снега.

Заммэра также попросил столичных автомобилистов из-за ухудшения погоды быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, а пешеходов — соблюдать осторожность при движении по пешеходным зонам и тротуарам города.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Несколько сантиметров снега выпадет до утра четверга в Москве

Столичных автомобилистов просят из-за ухудшения погоды быть внимательными на дорогах

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