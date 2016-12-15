Российские подлодки напугали эскадру НАТО

Противолодочные силы НАТО ищут в Средиземном море две российские атомные подлодки, которые, предположительно, следят за авианосными ударными группами (АУГ) ВМС Франции и США. Речь идет о лодках проекта 949А «Антей», называющихся в натовской классификации «Оскар-2». Эти лодки вооружены противокорабельными ракетами «Гранит» и проектировались для уничтожения авианосцев противника.

В зарубежных специализированных блогах появились сообщения о резко возросшей активности противолодочных самолетов Р-8-А Poseidon с базы Сигонелла на Сицилии, которые в понедельник усиленно прочесывали район к юго-востоку от острова Кипр. Там находятся две натовские АУГ во главе с авианосцами «Эйзенхауэр» и «Шарль де Голль».

Авианосцы, как правило, имеют надежное охранение. Но известны случаи, когда в ходе учений АПЛ удавалось пробраться внутрь ордера, что означает ЧП для эскадры, поскольку в случае реальной войны такое развитие событий означает неминуемую гибель флагмана.



Сообщается о приближении к эскадре НАТО лодок проекта «Антей». В строю ВМФ России сейчас восемь лодок этого проекта. Западные военные эксперты подчеркивают, что присутствие российских АПЛ в этом районе трудно объяснить операцией в Сирии, поскольку «Антеи» не предназначены для поражения наземных целей.

Примечательно, что появление российских АПЛ вблизи кораблей или инфраструктуры НАТО дает европейским экспертам повод сомневаться в эффективности имеющихся противолодочных сил. Ранее командование ВМС Франции официально признало факт неоднократного появления российских атомных подлодок вблизи территориальных вод страны — в Бискайском заливе. Тогда начальник штаба ВМС заявил СМИ, что у флота не хватает сил, чтобы контролировать всё побережье, плюс приходится периодически выделять самолеты для помощи союзникам, у которых дела с противолодочной обороной еще хуже.

Ветеран-подводник Игорь Курдин рассказал «Известиям», что ослабление противолодочных сил НАТО — нормальное явление.

— У них долго не было практики. Мы вернулись в Мировой океан, а их противолодочные силы оказались к этому не готовы, — отметил эксперт. — Кроме того, у нас появились новые тактические приемы и технические возможности, значительно повысилась скрытность. В результате они проморгали лодки, когда они проходили Гибралтар, и потом с удивлением обнаружили их уже вблизи своих АУГ.

Подводник пояснил, что Средиземное море всегда было ареной противоборства флотов мировых держав. Во времена холодной войны там несли боевое дежурство целая бригада советских дизель-электрических подводных лодок и 5-я оперативная эскадра надводных кораблей.

— После завершения холодной войны нашего постоянного присутствия в Средиземном море не было — только в 1999 году, после длительного перерыва, туда на боевое патрулирование был отправлен подводный ракетный крейсер К-141 «Курск», — рассказал Игорь Курдин. — Его появление вызвало переполох. Во-первых, такого просто не ожидали. Во-вторых, тактико-технические характеристики «Курска», который как раз построен по проекту 949А, позволяли ему уходить от преследования всех сил противолодочной обороны. Крейсер производил скрытное слежение за авианосцами, выполнял условные торпедные и ракетные атаки, за что его командир Геннадий Лячин был представлен к званию Героя России.

По словам специалиста, нет ничего удивительного в том, что одновременно с походом в Средиземное море надводных кораблей во главе с ТАВКР «Адмирал Кузнецов» туда отправились и атомные подводные лодки.

— Противостояние флотов было всегда. Мы прячемся — они ищут, и наоборот, — резюмировал военный моряк.