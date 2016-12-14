Полицейские проверяют автомобиль с боеприпасами в Москве

На месте работает кинолог с собакой, жильцы ближайшего дома эвакуированы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сотрудники столичной полиции проводят проверку автомобиля, припаркованного возле жилого дома. По оперативной информации, во внедорожнике могут находиться боеприпасы.
Автомобиль находится на улице Гарибальди возле дома 21. Жильцы дома эвакуированы, а на месте работает кинолог с собакой, сообщает сетевое издание m24.ru. Также известно, что там дежурят спасатели и бригада скорой помощи.
Место происшествия