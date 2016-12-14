Полицейские проверяют автомобиль с боеприпасами в Москве

Сотрудники столичной полиции проводят проверку автомобиля, припаркованного возле жилого дома. По оперативной информации, во внедорожнике могут находиться боеприпасы.

Автомобиль находится на улице Гарибальди возле дома 21. Жильцы дома эвакуированы, а на месте работает кинолог с собакой, сообщает сетевое издание m24.ru. Также известно, что там дежурят спасатели и бригада скорой помощи.

Место происшествия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 7 из 7:

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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