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Доклад министра культуры Мединского отказались заслушать в Госдуме

Чиновники министерства подготовили свое выступление, посвященное 2015 году

В Госдуме отказались заслушивать в текущем году государственный доклад министра культуры Владимира Мединского.

«Было решено перенести этот доклад в связи с тем, что чиновники министерства подготовили свое выступление, исключительно посвященное 2015 году», — сказала журналистам первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает «Интерфакс».

Парламентарий пояснила, что комитет по культуре поддерживает решение совета Госдумы и считает, что доклад Министерства культуры должен быть новым и содержать в себе не только сведения о деятельности ведомства.

«В нем должно быть доложено в целом о состоянии культуры в России, что, мы понимаем, чиновникам из Минкультуры сделать не очень просто, так как многие сферы культурной жизни на самом деле находятся вне ведения Министерства культуры», — заявила парламентарий.

Драпеко пояснила, что такими объектами являются дома культуры, концертные залы и т.д.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Доклад министра культуры Мединского отказались заслушать в Госдуме

Чиновники министерства подготовили свое выступление, посвященное 2015 году

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