На ремонт дорог Оренбургская область получит более 120 млн рублей

Региону из федерального бюджета компенсируют вычет по транспортному налогу
На развитие дорожной отрасли Оренбургская область дополнительно получит более 120 млн рублей. Из федерального бюджета региону компенсируют вычет по транспортному налогу.
Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов 8 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно документу на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства между субъектами распределят порядка 8,7 млрд рублей.
Полученные деньги пойдут на ремонт и автомобильных дорог регионального и местного значения, сообщает РИА «Оренбуржье».