Хоккейный тренер Геннадий Цыгуров умер на 75-м году жизни

Заслуженный тренер России Геннадий Цыгуров скончался на 75-м году жизни.

Соболезнования семье и близким спортивного наставника выразил генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин.

«Сегодня российский хоккей понес невосполнимую утрату. Из жизни ушел легендарный тренер Геннадий Цыгуров. Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия Федоровича», — цитирует Вдовина телеканал «360».



Он также заявил о готовности клуба, города и всей Самарской области оказать необходимую помощь в организации похорон.

Соболезнования близким Цыгурова также выразил челябинский хоккейный клуб «Трактор», где он начинал свою хоккейную карьеру.



Под руководством Цыгурова молодежная сборная России победила в чемпионате мира 1999 года, «Лада» дважды выигрывала чемпионат России и один раз — Кубок Европы. С «Авангардом» тренер завоевывал серебряные медали чемпионата страны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в 2014 году у тренера СССР был диагностирован рак.



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