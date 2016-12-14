Суд продлил срок ареста Шакро Молодому еще на три месяца

Срок ареста криминальному авторитету Захарию Калашову, известному как Шакро Молодой, Тверской суд Москвы продлил на три месяца, до 15 марта 2017 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.



Также суд продлил арест четырем предполагаемым соучастникам Калашова: бывшему сотруднику Главного управления МВД РФ по борьбе с оргпреступностью Евгению Суржику, Гермону Гамидову, Николаю Николаеву и Савелию Гоновичеву.



В отношении 63-летнего Калашова расследуются два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступной группировки, передает ТАСС.

