Суд продлил срок ареста Шакро Молодому еще на три месяца

Ранее пять раз судимый преступный авторитет пробудет под стражей до 15 марта 2017 года
Срок ареста криминальному авторитету Захарию Калашову, известному как Шакро Молодой, Тверской суд Москвы продлил на три месяца, до 15 марта 2017 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Также суд продлил арест четырем предполагаемым соучастникам Калашова: бывшему сотруднику Главного управления МВД РФ по борьбе с оргпреступностью Евгению Суржику, Гермону Гамидову, Николаю Николаеву и Савелию Гоновичеву.
В отношении 63-летнего Калашова расследуются два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступной группировки, передает ТАСС.
Напомним, оперативники задержали ранее пять раз судимого «вора в законе» Захария Калашова в Москве 12 июля. Он подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки возле столичного ресторана Elements на Рочдельской улице в конце 2015 года и в вымогательстве денежных средств у владелицы ресторана.
Кроме того, по версии следствия, Шакро Молодой распределял деньги, полученные преступным путем из различных источников, между всеми участниками преступного сообщества России.
Калашов, являясь лидером преступного сообщества России, назначал и контролировал руководителей нижестоящих структурных подразделений, которые были объединены едиными целями в различных сферах экономической и хозяйственной деятельности.