Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Суд продлил срок ареста Шакро Молодому еще на три месяца

Ранее пять раз судимый преступный авторитет пробудет под стражей до 15 марта 2017 года

Срок ареста криминальному авторитету Захарию Калашову, известному как Шакро Молодой, Тверской суд Москвы продлил на три месяца, до 15 марта 2017 года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Также суд продлил арест четырем предполагаемым соучастникам Калашова: бывшему сотруднику Главного управления МВД РФ по борьбе с оргпреступностью Евгению Суржику, Гермону Гамидову, Николаю Николаеву и Савелию Гоновичеву.

В отношении 63-летнего Калашова расследуются два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступной группировки, передает ТАСС.

Напомним, оперативники задержали ранее пять раз судимого «вора в законе» Захария Калашова в Москве 12 июля. Он подозревается в причастности к убийству двух человек во время перестрелки возле столичного ресторана Elements на Рочдельской улице в конце 2015 года и в вымогательстве денежных средств у владелицы ресторана. 

Кроме того, по версии следствия, Шакро Молодой распределял деньги, полученные преступным путем из различных источников, между всеми участниками преступного сообщества России.

Калашов, являясь лидером преступного сообщества России, назначал и контролировал руководителей нижестоящих структурных подразделений, которые были объединены едиными целями в различных сферах экономической и хозяйственной деятельности.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Суд продлил срок ареста Шакро Молодому еще на три месяца

Ранее пять раз судимый преступный авторитет пробудет под стражей до 15 марта 2017 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Пожар на строительном рынке «Мельница» в Москве потушен

Пожар на строительном рынке «Мельница» в Москве потушен

В ликвидации огня принимали участие 120 человек

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке