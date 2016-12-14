В Казахстане водитель сбил женщину, которая ловила попутку. Видео

В казахстанской Алма-Ате женщина попала под машину, пытаясь поймать попутку. Один из водителей откликнулся и подрезал другой автомобиль, который и сбил женщину.

Инцидент произошел на пересечении улиц Макатаева и Наурызбай-батыра 12 декабря около 17.40. Стоя на спецполосе для общественного транспорта, 33-летняя жительница Алма-Аты пыталась остановить такси. Из соседней полосы к ней в какой-то момент резко свернул автомобиль, подрезав следовавшую за ним другую машину. Ее водитель не сумел затормозить и сбил девушку.

Пострадавшая упала на капот, после чего отлетела в сторону. Оказавшиеся рядом прохожие помогли ей подняться, после чего вызвали скорую. Медики констатировали у женщины сотрясение мозга, однако от госпитализации та отказалась.

ДТП заинтересовало правоохранительные органы, которыми сейчас проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будет проведено досудебное расследование, сообщает телеканал «360».



