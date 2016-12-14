Марсоход Curiosity нашел элемент бор на поверхности Красной планеты

Марсоход Curiosity нашел химический элемент бор на поверхности Красной планеты, что является еще одним доказательством того, что среда Марса ранее была пригодна для возникновения жизни. Об этом сообщает NASA.

До этого ни одна другая миссия не находила следов бора на Марсе. Прослойки солей бора Curiosity обнаружил внутри гипсового булыжника.



«Если бор внутри марсианских залежей гипса похож на соединения этого вещества на Земле, можно утверждать, что вода на Марсе была нейтральной по своим химическим свойствам и довольно теплой — от нуля до 60 градусов Цельсия. Иначе говоря, пригодна для зарождения жизни», — цитирует телеканал «360» сотрудника Национальной лаборатории в Лос-Аламосе (США) Патрика Гасда.

Еще более заметные залежи элемента, которые, по мнению ученых, могли сформироваться либо из-за высыхания больших объемов воды, либо в результате химических взаимодействий марсианских почв и потоков воды, проходивших по ним в прошлом, нашли после исследования склона горы Шарп.

По словам руководителя миссии Curiosity Джона Гротцингера, этот бассейн осадочных пород — настоящий химический реактор. «Элементы в нем менялись местами, новые минералы появлялись и исчезали, старые электроны постоянно перераспределялись и происходили прочие процессы, которые на Земле поддерживают жизнь», — рассказал Гротцингер.



Приличная толщина пластов породы, содержащих бор, по словам планетолога, говорит о том, что химические реакции продолжались на Марсе в течение сотен миллионов лет. Шансы найти жизнь на поверхности планеты заметно возросли.