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В ОЭЗ «Липецк» открыли вторую площадку

Объем инвестиций в Елецкую промышленную площадку к 2025 году составит 176 млрд рублей

В особой экономической зоне «Липецк» открыли Елецкую промышленную площадку. Главной ее целью является решение стратегических задач импортозамещения, развития конкурентоспособных производств и привлечения иностранных инвестиций.

Ее первым резидентом стал отечественный агропромышленный комплекс «ЭКО-культура», который построит крупный производственно-складской комплекс.

Согласно прогнозам, объем инвестиций потенциальных резидентов Елецкой промышленной площадки к 2025 году составит 176 млрд рублей. Это обеспечит создание более 10 тыс. рабочих мест. При этом, совокупный объем отчислений в бюджеты должен достичь 10 млрд рублей, сообщает GOROD48.

На сегодня ОЭЗ ППТ «Липецк» входит в тройку самых эффективных особых экономических зон страны.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В ОЭЗ «Липецк» открыли вторую площадку

Объем инвестиций в Елецкую промышленную площадку к 2025 году составит 176 млрд рублей

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