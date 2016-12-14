В ОЭЗ «Липецк» открыли вторую площадку

В особой экономической зоне «Липецк» открыли Елецкую промышленную площадку. Главной ее целью является решение стратегических задач импортозамещения, развития конкурентоспособных производств и привлечения иностранных инвестиций.

Ее первым резидентом стал отечественный агропромышленный комплекс «ЭКО-культура», который построит крупный производственно-складской комплекс.



Согласно прогнозам, объем инвестиций потенциальных резидентов Елецкой промышленной площадки к 2025 году составит 176 млрд рублей. Это обеспечит создание более 10 тыс. рабочих мест. При этом, совокупный объем отчислений в бюджеты должен достичь 10 млрд рублей, сообщает GOROD48.



На сегодня ОЭЗ ППТ «Липецк» входит в тройку самых эффективных особых экономических зон страны.