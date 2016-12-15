Дмитрий Медведев дает интервью российским телеканалам. Онлайн

Почему правительство выбрало "бюджет замирания", а не "бюджет развития"?

"По одежке протягивай ножки, есть такое выражение. Когда мы принимали такие решение и обсуждали бюджет, мы исходили из реально существующих возможностей экономики. Можно "накачать" экономику деньгами, в но в результате увеличится инфляция. Если бы мы пошли по этому пути, у нас бы обесценились заработки и пенсии, невозможно было бы планировать ипотеку. Мы принимали исключительно ответственные, выверенные решения, хоть и не всегда они были простыми".