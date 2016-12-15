Дмитрий Медведев дает интервью российским телеканалам. Онлайн

Премьер-министр РФ отвечает на вопросы журналистов, рассказывая о результатах завершающегося года и планах на 2017
Глава правительства Дмитрий Медведев ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских журналистов. В этом году программа "Разговор с Дмитрием Медведевым" выходит в девятый раз. Традиционно премьер подводит итоги года и рассказывает о планах на следующий.
2016-12-15 11:50:00
В прошлом году россиянам больше всего запомнился ответ Медведева на вопрос о будущем России и перспективах ее развития: "Всё будет хорошо", — заверил тогда премьер.
2016-12-15 11:59:00
В этом году глава кабмина обсудит с журналистами экономические итоги года и планы правительства на 2017-й год. Кроме того, как рассказала ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, также обсудят результаты выборов в Госдуму.
2016-12-15 12:00:00
Премьер-министр прибыл в "Останкино". Первый вопрос — об уходящем годе.
"Год, конечно, как и всякий, был и в чем-то светлым, и в чем-то печальным. Мы сохранили макроэкономическую стабильность".
2016-12-15 12:04:00
"Нас не устраивают темпы роста в полпроцента, даже в полтора процента. Нам нужно, чтобы произошли качественные изменения в экономике нашей страны. Добиться этого нелегко, но возможно".
2016-12-15 12:05:00
Премьер-министр говорит о необходимости развития сельского хозяйства. "За последние несколько лет нам удалось выйти на прирост сельского хозяйства 3% в год".
2016-12-15 12:08:00
"Недавно наша страна сидела на игле иностранных препаратов. Сегодня Россия на 65-70% удовлетворяет спрос населения на фармацевтическую продукцию — стала развиваться наша фармацевтическая промышленность".
2016-12-15 12:11:00
Почему правительство выбрало "бюджет замирания", а не "бюджет развития"?
"По одежке протягивай ножки, есть такое выражение. Когда мы принимали такие решение и обсуждали бюджет, мы исходили из реально существующих возможностей экономики. Можно "накачать" экономику деньгами, в но в результате увеличится инфляция. Если бы мы пошли по этому пути, у нас бы обесценились заработки и пенсии, невозможно было бы планировать ипотеку. Мы принимали исключительно ответственные, выверенные решения, хоть и не всегда они были простыми".
2016-12-15 12:13:00
"Все, что запланировано в сфере здравоохранении, мы будем делать. Ещё 8-10 лет назад у нас в стране не было практически ни одного перинатального центра. сейчас практически в каждом регионе они заработали".
2016-12-15 12:15:00
"Рост цен происходит — это неизбежная ситуация в условиях инфляции. Но рост замедлился — в этом году инфляция составляет 5,8%, но она будет в районе 5,5%. Это самый низкий результат в истории страны. Это та цифра, на которой меняется потребительская корзина. Мы смогли добиться существенной доли импортозамещения".
2016-12-15 12:17:00
"Когда мы говорим о росте расходов государства на оборону — это ради развития всей страны. Мы понимаем, в каком мире живем, и я уверен, что наши люди ценят. У нас нет таких событий, как на Ближнем Востоке и даже иногда в Европе".
2016-12-15 12:20:00
Экспорт вооружений составляет 17 млрд долларов, в перспективе возможен рост до 20 млрд. "Эта цифра значит, что мы остаемся крупнейшим поставщиком вооружений в мире. Крупнее только США. Рынок есть рынок, мы должны на нем присутствовать, нам есть, что предьявить".
2016-12-15 12:22:00
"Мы сохранили плоскую шкалу налогообложения. Сохранили всю налоговую систему. Было трудно, мы не пошли на увеличение ни одного налога. Перераспределения были скорее "косметическими".
2016-12-15 12:24:00
"В 90-е у нас была прогрессивная шкала налогообложения. Зарплата выплачивалась в конвертах. Сегодня каждый год происходит увеличение налоговой базы НДФЛ. Потому что люди считают – такой налог надо платить, он уверенный, он нормальный. Некоторые коллеги из фракций говорят, что это несправедливо. Но справедливо — когда все платят налоги, когда никто не прячется от налогообложения".
2016-12-15 12:26:00
Будущие контуры новой налоговой системы заранее будут обсуждены в обществе и с экспертами. "Чтобы не было никаких неожиданностей, чтобы каждый мог подготовиться".
2016-12-15 12:27:00
О приватизации госкомпаний: "Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Не важно, кто приобретает, главное, чтобы за нормальные деньги. История приватизаций в нашей стране сложная. Пересмотра приватизации прошлых лет быть не должно. Все сделки исполнены, обратного хода быть не может".
2016-12-15 12:30:00
Приватизация госпакета "Роснефти" во многом решила бюджетные проблемы, заверил премьер. Он добавил, что "Роснефть" справилась с задачей поиска покупателей при приватизации и добилась хорошего результата.
2016-12-15 12:32:00
Менеджмент "Роснефти" докладывал правительству о всех шагах и решениях, принимаемых в рамках приватизации госпакета компании. О других сделках: "Алроса" не продавалась государству. Она продавалась негосударственным пенсионным фондам". Все решения о других компаниях (Совкомфлот, ВТБ) будут приниматься с оглядкой на выполнение бюджетных задач и в соответствии с законом.
2016-12-15 12:34:00
Вопрос о приватизации Сбербанка не стоит. От приватизации "Роснефти" и "Башнефти" бюджет получил больше, чем планировалось — более триллиона рублей.
2016-12-15 12:36:00
Приватизация пакета "Роснефти" стала крупнейшей сделкой года в нефтяной отрасли в мире, отметил глава российского кабмина.
2016-12-15 12:38:00
О договоренностях ОПЕК: глава кабмина подчеркнул, что президент России Владимир Путин сыграл большую роль в достижении соглашения о сокращении объемов добычи нефти.
2016-12-15 12:40:00
О ЖКХ: "Вопросы очень большие, — смеется премьер, — они сверхважные, волнуют все население страны. Нужно убрать неэффективные муниципальные предприятия — МУПы и ГУПы — руководителей наказать, эти процессы сейчас активно происходят. Но нам пришлось ввести лицензирование, это очень помогло. Жилищно-коммунальная сфера недофинансирована, общий объем потребности в инвестициях - 2-2,5 трлн рублей".
2016-12-15 12:44:00
"Рост тарифов в ЖКХ в следующем году будет не больше инфляции, которая будет порядка 4%. Рост тарифов должен поместиться в эти 4%". "Ситуация в ЖКХ остается не самой простой, но мы видим, как ее поменять".
2016-12-15 12:47:00
"Никаких заморозок индексаций пенсий нет, все заморожено, деньги есть".
2016-12-15 12:49:00
Дмитрий Медведев отмечает, что в 2016 году произошел рост реального размера пенсий, задача по их индексированию выполнена. "Мы нашли 220 млрд руб., чтобы осуществить выплату 5 тыс. руб." На выплату пенсий в 2017 году выделяется 7 трлн рублей.
2016-12-15 12:51:00
"Все социальные расходы — абсолютный приоритет, деньги в бюджете, мы все это сделаем.
2016-12-15 12:52:00
Об аресте Алексея Улюкаева за коррупцию: "Скажу как юрист и как глава правительства: до момента постановления решения суда, обвинительного или оправдательного приговора (а он может быть и оправдательным), мы не можем говорить о виновности того или иного лица".
2016-12-15 12:54:00
Премьер отмечает активизацию применения на практике законов о борьбе с коррупцией.
2016-12-15 12:55:00
Ситуация с Улюкаевым — очень печальная, за пределами понимания. Увольнение бывшего министра в связи с утратой доверия не означает обвинения. На вопрос о серьезности улик по этому делу Медведев отвечать отказался, воздержавшись от комментариев.
2016-12-15 12:58:00
О борьбе с коррупцией: "Борьба с ней в нашей стране за последние годы приобрела системный характер. Это не "компанейщина", не желание понравиться. Чиновников и должностных лиц привлекают к ответственности. Расследования касаются и должностных лиц следственных органов. В суды было передано 500 дел в их отношении".
2016-12-15 13:01:00
СМИ не должны злоупотреблять при освещении громких коррупционных дел, хотя "плохие новости всегда интереснее, чем хорошие". "Такие расследования не могут быть шоу. Такие шоу не должны продолжаться — show must not go on".
2016-12-15 13:03:00
О новом министре спорта Павле Колобкове и докладе Макларена: "Павел Колобков — храбрый человек, он занял эту должность в такой сложный период. Он знает профессиональный и любительский спорт, так как он сам спортсмен". "Наше отношение к допингу такое же, как и у всех стран мира. Его использование недопустимо, оно должно быть табу. Но надо разобраться с тем, что же такое допинг. Часть препаратов к нему относится, часть нет".
2016-12-15 13:07:00
"Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию. Это абсолютно точно. Нам намекали, говорили на разных уровнях. Было принято аморальное решение по недопуску паралимпийцев. Они же всю жизнь на лекарствах живут!"
2016-12-15 13:09:00
"Борьбу с допингом мы продолжим. Никакой государственной системы поддержки допинга нет и быть не может, хотя отдельные проявления есть".
2016-12-15 13:10:00
Медведев, комментируя лишение Сочи права проведения ЧМ по бобслею и скелетону, назвал аргументы Федерации бобслея и скелетона "детским лепетом".
2016-12-15 13:12:00
"У нас нет доказательств, что Мутко причастен к допинговому скандалу. Если бы они у нас были — он бы в правительстве не работал".
2016-12-15 13:14:00
О санкциях: "Санкции вредят всем. Тот, кто их вводит, создает проблемы. Не мы эту волну породили. Они — ненормальное явление, бьющее по интересам наших и западных компаний".
2016-12-15 13:16:00
В ближайшие годы Россия закроет все свои потребности с продовольствием на рынке, уверен глава кабмина. Он назвал санкции "плохой историей, которую нужно заканчивать".
2016-12-15 13:17:00
Контрсанкции пока сохранятся, но надо быть готовым к тому, что через некоторое время чистое конкурентное поле вернется, отметил Медведев.