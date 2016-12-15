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Дмитрий Медведев дает интервью российским телеканалам. Онлайн

Премьер-министр РФ отвечает на вопросы журналистов, рассказывая о результатах завершающегося года и планах на 2017


Глава правительства Дмитрий Медведев ежегодно в прямом эфире отвечает на вопросы российских журналистов. В этом году программа "Разговор с Дмитрием Медведевым" выходит в девятый раз. Традиционно премьер подводит итоги года и рассказывает о планах на следующий.

​​​​​​​ 2016-12-15 11:50:00

  В прошлом году россиянам больше всего запомнился ответ Медведева на вопрос о будущем России и перспективах ее развития: "Всё будет хорошо", — заверил тогда премьер.

 2016-12-15 11:59:00

 В этом году глава кабмина обсудит с журналистами экономические итоги года и планы правительства на 2017-й год. Кроме того, как рассказала ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, также обсудят результаты выборов в Госдуму. 

 2016-12-15 12:00:00

  Премьер-министр прибыл в "Останкино". Первый вопрос — об уходящем годе.

"Год, конечно, как и всякий, был и в чем-то светлым, и в чем-то печальным. Мы сохранили макроэкономическую стабильность".

 2016-12-15 12:04:00

 "Нас не устраивают темпы роста в полпроцента, даже в полтора процента. Нам нужно, чтобы произошли качественные изменения в экономике нашей страны. Добиться этого нелегко, но возможно".

 2016-12-15 12:05:00

  Премьер-министр говорит о необходимости развития сельского хозяйства. "За последние несколько лет нам удалось выйти на прирост сельского хозяйства 3% в год".

2016-12-15 12:08:00 

 "Недавно наша страна сидела на игле иностранных препаратов. Сегодня Россия на 65-70% удовлетворяет спрос населения на фармацевтическую продукцию — стала развиваться наша фармацевтическая промышленность".

 2016-12-15 12:11:00

  Почему правительство выбрало "бюджет замирания", а не "бюджет развития"?

"По одежке протягивай ножки, есть такое выражение. Когда мы принимали такие решение и обсуждали бюджет, мы исходили из реально существующих возможностей экономики. Можно "накачать" экономику деньгами, в но в результате увеличится инфляция. Если бы мы пошли по этому пути, у нас бы обесценились заработки и пенсии, невозможно было бы планировать ипотеку. Мы принимали исключительно ответственные, выверенные решения, хоть и не всегда они были простыми".

 2016-12-15 12:13:00

"Все, что запланировано в сфере здравоохранении, мы будем делать. Ещё 8-10 лет назад у нас в стране не было практически ни одного перинатального центра. сейчас практически в каждом регионе они заработали".

 2016-12-15 12:15:00

 "Рост цен происходит — это неизбежная ситуация в условиях инфляции. Но рост замедлился — в этом году инфляция составляет 5,8%, но она будет в районе 5,5%. Это самый низкий результат в истории страны. Это та цифра, на которой меняется потребительская корзина. Мы смогли добиться существенной доли импортозамещения".

 2016-12-15 12:17:00

 "Когда мы говорим о росте расходов государства на оборону — это ради развития всей страны. Мы понимаем, в каком мире живем, и я уверен, что наши люди ценят. У нас нет таких событий, как на Ближнем Востоке и даже иногда в Европе".

 2016-12-15 12:20:00

 Экспорт вооружений составляет 17 млрд долларов, в перспективе возможен рост до 20 млрд. "Эта цифра значит, что мы остаемся крупнейшим поставщиком вооружений в мире. Крупнее только США. Рынок есть рынок, мы должны на нем присутствовать, нам есть, что предьявить".

2016-12-15 12:22:00 

  "Мы сохранили плоскую шкалу налогообложения. Сохранили всю налоговую систему. Было трудно, мы не пошли на увеличение ни одного налога. Перераспределения были скорее "косметическими". 

 2016-12-15 12:24:00

"В 90-е у нас была прогрессивная шкала налогообложения. Зарплата выплачивалась в конвертах. Сегодня каждый год происходит увеличение налоговой базы НДФЛ. Потому что люди считают – такой налог надо платить, он уверенный, он нормальный. Некоторые коллеги из фракций говорят, что это несправедливо. Но справедливо — когда все платят налоги, когда никто не прячется от налогообложения".

 2016-12-15 12:26:00

 Будущие контуры новой налоговой системы заранее будут обсуждены в обществе и с экспертами. "Чтобы не было никаких неожиданностей, чтобы каждый мог подготовиться".

 2016-12-15 12:27:00

 О приватизации госкомпаний: "Не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Не важно, кто приобретает, главное, чтобы за нормальные деньги. История приватизаций в нашей стране сложная. Пересмотра приватизации прошлых лет быть не должно. Все сделки исполнены, обратного хода быть не может".

2016-12-15 12:30:00 

 Приватизация госпакета "Роснефти" во многом решила бюджетные проблемы, заверил премьер. Он добавил, что "Роснефть" справилась с задачей поиска покупателей при приватизации и добилась хорошего результата.

 2016-12-15 12:32:00

 Менеджмент "Роснефти" докладывал правительству о всех шагах и решениях, принимаемых в рамках приватизации госпакета компании. О других сделках: "Алроса" не продавалась государству. Она продавалась негосударственным пенсионным фондам". Все решения о других компаниях (Совкомфлот, ВТБ) будут приниматься с оглядкой на выполнение бюджетных задач и в соответствии с законом.

 2016-12-15 12:34:00

Вопрос о приватизации Сбербанка не стоит. От приватизации "Роснефти" и "Башнефти" бюджет получил больше, чем планировалось — более триллиона рублей.  

 2016-12-15 12:36:00

 Приватизация пакета "Роснефти" стала крупнейшей сделкой года в нефтяной отрасли в мире, отметил глава российского кабмина.

 2016-12-15 12:38:00

 О договоренностях ОПЕК: глава кабмина подчеркнул, что президент России Владимир Путин сыграл большую роль в достижении соглашения о сокращении объемов добычи нефти.

 2016-12-15 12:40:00

  О ЖКХ: "Вопросы очень большие, — смеется премьер, — они сверхважные, волнуют все население страны. Нужно убрать неэффективные муниципальные предприятия — МУПы и ГУПы — руководителей наказать, эти процессы сейчас активно происходят. Но нам пришлось ввести лицензирование, это очень помогло. Жилищно-коммунальная сфера недофинансирована, общий объем потребности в инвестициях - 2-2,5 трлн рублей".

2016-12-15 12:44:00 

"Рост тарифов в ЖКХ в следующем году будет не больше инфляции, которая будет порядка 4%. Рост тарифов должен поместиться в эти 4%". "Ситуация в ЖКХ остается не самой простой, но мы видим, как ее поменять".

 2016-12-15 12:47:00

"Никаких заморозок индексаций пенсий нет, все заморожено, деньги есть".

 2016-12-15 12:49:00

Дмитрий Медведев отмечает, что в 2016 году произошел рост реального размера пенсий, задача по их индексированию выполнена. "Мы нашли 220 млрд руб., чтобы осуществить выплату 5 тыс. руб." На выплату пенсий в 2017 году выделяется 7 трлн рублей.

 2016-12-15 12:51:00

"Все социальные расходы — абсолютный приоритет, деньги в бюджете, мы все это сделаем.

 2016-12-15 12:52:00

 Об аресте Алексея Улюкаева за коррупцию: "Скажу как юрист и как глава правительства: до момента постановления решения суда, обвинительного или оправдательного приговора (а он может быть и оправдательным), мы не можем говорить о виновности того или иного лица".

 2016-12-15 12:54:00

Премьер отмечает активизацию применения на практике законов о борьбе с коррупцией. 

 2016-12-15 12:55:00

Ситуация с Улюкаевым — очень печальная, за пределами понимания. Увольнение бывшего министра в связи с утратой доверия не означает обвинения. На вопрос о серьезности улик по этому делу Медведев отвечать отказался, воздержавшись от комментариев.

 2016-12-15 12:58:00

  О борьбе с коррупцией: "Борьба с ней в нашей стране за последние годы приобрела системный характер. Это не "компанейщина", не желание понравиться. Чиновников и должностных лиц привлекают к ответственности. Расследования касаются и должностных лиц следственных органов. В суды было передано 500 дел в их отношении".

 2016-12-15 13:01:00

СМИ не должны злоупотреблять при освещении громких коррупционных дел, хотя "плохие новости всегда интереснее, чем хорошие".  "Такие расследования не могут быть шоу. Такие шоу не должны продолжаться — show must not go on".

2016-12-15 13:03:00 

О новом министре спорта Павле Колобкове и докладе Макларена: "Павел Колобков — храбрый человек, он занял эту должность в такой сложный период. Он знает профессиональный и любительский спорт, так как он сам спортсмен". "Наше отношение к допингу такое же, как и у всех стран мира. Его использование недопустимо, оно должно быть табу. Но надо разобраться с тем, что же такое допинг. Часть препаратов к нему относится, часть нет". 

2016-12-15 13:07:00 

  "Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию. Это абсолютно точно. Нам намекали, говорили на разных уровнях. Было принято аморальное решение по недопуску паралимпийцев. Они же всю жизнь на лекарствах живут!"

 2016-12-15 13:09:00

  "Борьбу с допингом мы продолжим. Никакой государственной системы поддержки допинга нет и быть не может, хотя отдельные проявления есть".

 2016-12-15 13:10:00

Медведев, комментируя лишение Сочи права проведения ЧМ по бобслею и скелетону, назвал аргументы Федерации бобслея и скелетона "детским лепетом".

 2016-12-15 13:12:00

 "У нас нет доказательств, что Мутко причастен к допинговому скандалу. Если бы они у нас были — он бы в правительстве не работал".

 2016-12-15 13:14:00

  О санкциях: "Санкции вредят всем. Тот, кто их вводит, создает проблемы. Не мы эту волну породили. Они — ненормальное явление, бьющее по интересам наших и западных компаний".

 2016-12-15 13:16:00

 В ближайшие годы Россия закроет все свои потребности с продовольствием на рынке, уверен глава кабмина. Он назвал санкции "плохой историей, которую нужно заканчивать".

 2016-12-15 13:17:00

Контрсанкции пока сохранятся, но надо быть готовым к тому, что через некоторое время чистое конкурентное поле вернется, отметил Медведев.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Дмитрий Медведев дает интервью российским телеканалам. Онлайн

Дмитрий Медведев дает интервью российским телеканалам. ОнлайнПремьер-министр РФ отвечает на вопросы журналистов, рассказывая о результатах завершающегося года и планах на 2017

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