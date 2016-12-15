Арктические беспилотники не замерзнут в воздухе

Российские беспилотные летательные аппараты получат уникальную импульсную систему «подогрева», которая позволит им не покрыться льдом даже при температуре ниже –50 градусов на высоте в несколько километров. Ледяная корка, которая моментально покрывает БПЛА в небе Арктики, ухудшает аэродинамические и летные качества аппарата, нарушает работу двигателей, навигационных приборов и радиосвязи. Новейшее изделие разработано группой компаний «Кронштадт». Первыми новую антиобледенительную систему получат беспилотники семейства «Орион», которые займутся поисково-спасательными операциями, аэрофотосъемками и патрулированием российской исключительной морской экономической зоны в Арктике.

Антиобледенительные системы сегодня обязательный атрибут «большой» авиации. Они делятся на жидкостные, когда на самолет разбрызгивается антиобледенительная жидкость, и электрические, постоянно обогревающие крылья и элементы фюзеляжа летательного аппарата. Противообледенительная система (ПОС), разработанная группой «Кронштадт», представляет собой устройство на базе генераторов частоты, спрятанных под обшивку композиционного крыла беспилотника. Подав на них кратковременные электрические импульсы, система заставляет обшивку «вибрировать» и таким образом «сбрасывать» с него корку льда.



— Испытания новой системы прошли на базе Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского на специальных стендах искусственного обледенения при температурах воздушного потока от 0 до –20 градусов, в условиях воздействия переохлажденных водяных капель, аналогичных тем, что образовываются в облаках, — рассказал «Известиям» замгендиректора ООО «Кронштадт Беспилотные Системы» Владимир Воронов. — Эксперимент полностью подтвердил возможность применения БПЛА с электроимпульсной противообледенительной системой в самом широком диапазоне климатических условий и географических зон, включая арктические районы.



Главный редактор журнала «Беспилотная техника» Денис Федутинов подчеркнул, что проблема обледенения для беспилотных летательных аппаратов весьма актуальна.

— «Одноклассники» разрабатываемого у нас БЛА «Орион» — средневысотные беспилотные американские аппараты Predator и израильские Heron — неоднократно сталкивались с проблемами, связанными с обледенением в сложных метеоусловиях, — рассказывает Федутинов. — Причем некоторые из них имели катастрофические последствия. По имеющимся данным, 15–20% потерянных США только в Афганистане Predator первых серий были связаны с обледенением. Израильские Heron, несмотря на имеющиеся упоминания о жидкостной ПОС, по информации европейских эксплуатантов, также покрывались льдом.

По словам эксперта, для решения этой проблемы на первых версиях Predator предполагалось использование жидкостной ПОС, но это так и не было реализовано. Более поздние версии этого аппарата были оснащены электрической противообледенительной системой. Но их применение на беспилотных летательных аппаратах, имеющих относительно малые габариты, ограничено.



— Жидкостные ПОС требуют наличия на борту достаточно большого объема гликолевой жидкости, — говорит Федутинов. — Электрические системы имеют существенное энергопотребление, что в итоге сказывается на продолжительности полета беспилотника. Благодаря электроимпульсной ПОС российский «Орион» может летать сутки в условиях обледенения.

