В России создан подводный планшет для спецназа

Спецназовцев-водолазов Минобороны оснастило уникальными водонепроницаемыми планшетами, которые не только отображают данные о навигационной обстановке, показывая местоположение каждого бойца на подводной карте, но и выводят на экран данные о частоте дыхания и сердцебиения каждого из них. Новейшее изделие «Подводная панель водолаза» (ППВ), разработанное центральным научно-исследовательским институтом «Курс», значительно повышает безопасность подводных работ, заранее предупреждая о возможных проблемах.

ППВ — это легкий алюминиевый блок длиной чуть меньше 30 см и толщиной 10 см, оснащенный 16-сантиметровым экраном. Прибор может работать до семи часов без подзарядки, при этом его вес не превышает 5 кг. Металлические стенки позволяют ему сохранять работоспособность на глубине более 80 м. Устройство пригодится не только разведывательно-диверсионным группам, но и инженерам, проводящим глубоководные работы в жестких скафандрах.

— В данный момент работы над изделием завершены — его характеристики, заложенные на этапе разработки, полностью подтверждены, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦНИИ. — В настоящее время «Подводная панель водолаза» уже поставляется ряду спецподразделений.

Дисплей устройства разделен на две части — правая отображает давление, частоту пульса и дыхания бойцов, получаемую с датчиков на гидрокостюмах. ППВ выводит на экран показатели здоровья до четырех водолазов одновременно. При нарушении заданных норм устройство подает оператору сигнал.

Левая часть дисплея ППВ отвечает за навигацию подводной группы — на нее выводятся данные с портативного гидролокатора и GPS-приемника, которые с помощью встроенного вычислительного блока складываются в единую карту. На ней в радиусе 500 м точками помечаются все бойцы разведывательной группы, отображается глубина их погружения и скорость перемещения.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, боевые пловцы в отличие от простых дайверов действуют в сложных гидрографических условиях, преимущественно ночью, когда в воде минимальная видимость.

— Одна из главных проблем боевых пловцов — это точно и в заданное время выйти в конкретную точку, — говорит Болтенков. — В отличие от суши под водой нет ориентиров. При этом подводные спецназовцы действуют преимущественно в дыхательных аппаратах замкнутого цикла. Они не демаскируют боевых пловцов пузырьками, но особенности их конструкции могут привести к потери сознания бойца и его смерти от переизбытка углекислого газа. Поэтому, когда разведывательная группа скрытно идет к объекту, надо не только не сбиться с курса, но и не потерять бойцов из-за проблем с дыхательными аппаратами.

Первые подобные планшеты начали поступать на вооружение спецподразделений развитых стран мира еще несколько лет назад. Пока такие изделия массово используют только французские спецназовцы «группы Хьюберт», американские «тюлени» из «Шестой команды», немецкие пловцы из команд спецопераций ВМС и англичане из «Специальной лодочной службы».

