Авторским правам нужен госконтроль

Непрекращающийся конфликт вокруг одной из основных организаций коллективного управления авторскими правами — Российского авторского общества — набирает обороты. Члены авторского совета РАО написали письмо Владимиру Путину, предложив передать контроль над организацией государству. По мысли инициаторов обращения, управление может быть реализовано через одну из крупных медиагрупп.

— Мы просим президента посодействовать нам в изменении структуры РАО, чтобы в ней была государственная составляющая, — заявил президент авторского совета РАО Игорь Матвиенко. — Мы сами не справимся с этим. Постоянно будут эти разборки, криминал и рейдеры... У нас есть некоторые предложения, как это можно реализовать. Надеюсь, Владимир Владимирович нам поможет.

Матвиенко пожаловался, что на членов РАО оказывается давление криминального характера, а организацию пытаются захватить люди, аффилированные с ее предыдущим руководителем Сергеем Федотовым.

— Сейчас идет рейдерский захват РАО, — рассказал Игорь Матвиенко «Известиям». — Некие силы хотят взять под свой контроль организацию. Они управляли РАО все эти годы. Грубо говоря, это бывшие партнеры Сергея Федотова, которые однажды не договорились с ним о каких-то вещах. Сергей отошел в сторону, а потом был арестован.

Участники заседания авторского совета РАО, состоявшегося 14 декабря, признали нелегитимной конференцию от 31 августа 2016 года, на которой главой организации был выбран основатель Первого музыкального издательства Максим Дмитриев. Фактически сейчас о своих полномочиях по управлению РАО заявляют две стороны. Из-за разногласий между ними деятельность общества затруднена, и решением проблемы, по мнению членов авторского совета, может стать привлечение менеджмента, связанного с государством, поскольку в настоящее время РАО существует как частная организация.

— РАО объединяет 26 тыс. авторов, — сообщила известный композитор-песенник Александра Пахмутова, присутствовавшая на заседании. — В разное время в нашу организацию входили и Шостакович, и Прокофьев, и Дунаевский — это вся наша музыкальная культура. Конечно, сейчас нам нужна определенная государственная составляющая, чтобы мы были под защитой нашей страны, чтобы было ясно: мы — не бесполезные люди.

На вопрос «Известий», есть ли у руководства авторского совета РАО конкретные идеи о том, кто мог бы управлять организацией, Игорь Матвиенко сообщил:

— Мы находимся в стадии переговоров с рядом крупных медиакомпаний. Все они так или иначе связаны с государством.

Ситуацию усложняет потеря контроля над собранной РАО крупной суммой, так и не дошедшей до правообладателей. По словам участников заседания, почти 1 млрд рублей «завис» на счетах противоборствующей стороны в Региональном банке развития и Мострансбанке (последний в мае 2016 года лишился лицензии).

Тем не менее РАО продолжает свою деятельность и выплачивает авторские.

— До сегодняшнего момента за 2016 год РАО было собрано чуть больше 4 млрд рублей, — рассказал вице-президент авторского совета РАО, композитор Владимир Матецкий. — Есть небольшой прирост по некоторым показателям, где-то поступления чуть ниже. А в целом сборы на уровне прошлого года.

Несмотря на все сложности, Игорь Матвиенко настроен оптимистически.

— Так как сейчас события будут развиваться очень быстро, я надеюсь, что к концу декабря всё уже решится. Потому что невозможно и дальше находиться в состоянии войны, — резюмировал композитор.

