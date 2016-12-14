Ученые назвали 5 животных, благоприятно влияющих на здоровье человека

Животные могут благоприятно влиять на здоровье людей. В некоторых случаях позитивный эффект от взаимодействия с кошками, собаками, лошадьми, пчелами и змеями может заменить лекарства. К такому выводу пришла группа международных экспертов, которая провела исследования, направленные на изучение влияния некоторых представителей фауны на организм и здоровье человека.

Лучшими целителями признаны кошки, которые, по мнению ученых, помогают хозяевам справляться со стрессом, могут улучшить состояние при психических заболеваниях и даже вылечить алкоголизм и наркоманию. Общение с кошкой помогает при болях в суставах и мышцах, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 20 минут пребывания с кошкой выравнит сердцебиение и стабилизирует кровяное давление.

Люди, имеющие собак, проводят много времени на свежем воздухе, таким образом питомцы помогают своим хозяевам вести более активный образ жизни. А слюна собак обладает антибактериальным эффектом, сообщает телеканал «360».



На третьем месте стоят лошади, которые, как и кошки, помогают избавиться от стресса и действуют на людей успокаивающе. Лошадиную терапию также применяют для лечения детского церебрального паралича (ДЦП). По словам исследователей, час общения и прогулки с лошадью заменяет неделю отдыха на курорте.



Пчелиный яд спасает от болей в мышцах. Пчелы помогают при невралгиях, ревматоидном артрите и других заболеваниях. Всем известны также целительные эффекты меда и прополиса.

Яд змеи помогает страдающим болезнями суставов и вен. Иногда его используют и при лечении онкологических заболеваний.