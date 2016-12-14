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Михаил Задорнов проходит реабилитацию после биопсии мозга

Писатель-сатирик находится на лечении в берлинской клинике

Сатирик Михаил Задорнов находится на реабилитации в одной из берлинских клиник. Об этом сообщил источник, близкий к семье артиста.

Он отметил, что семья Михаила Николаевича не любит рассказывать о своих болезнях. Известно только, что его состояние заметно улучшилось после перенесенной им недавно биопсии мозга: на второй день в реанимации он уже мог разговаривать. Однако источник отмечает, что лечение предстоит долгое, поэтому говорить о результатах преждевременно, сообщает Life.ru.

Как отмечает телеканал «360», супруга Михаила Задорнова Елена находится рядом с мужем, его дочь вернулась домой, как и друзья и родные артиста, которые лишний раз стараются не беспокоить его.

В октябре стало известно, что известный писатель-сатирик борется с онкологией и ему предстоит курс химиотерапии. В ноябре он перенес операцию в одной из немецких клиник. Биопсия мозга даст понять медикам, какой диагноз у артиста.

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Михаил Задорнов проходит реабилитацию после биопсии мозга

Писатель-сатирик находится на лечении в берлинской клинике

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