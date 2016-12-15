ВИЧ-диссидентам пригрозят штрафом

В законодательство могут быть внесены изменения, предусматривающие наказание за пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции и разрешающие принудительное лечение инфицированных детей без согласия родителей. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за сознательное заражение тяжелыми инфекционными заболеваниями — вирусными гепатитами и туберкулезом. При этом ответственность за передачу венерических болезней могут исключить из УК. Такие предложения содержатся в резолюции Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, направленной вице-премьеру Ольге Голодец. Как ожидается, до конца года замглавы правительства даст поручения профильным министерствам.

Один из пунктов резолюции, принятой в среду по итогам общественного обсуждения плана реализации Стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2020 года, — предложения по борьбе с так называемыми ВИЧ-диссидентами. Это люди, которые отказываются верить в существование инфекции и пропагандируют отказ от профилактики и лечения. Это явление известно за рубежом уже не одно десятилетие, и полностью искоренить его пока так и не смогли.

Как заявил «Известиям» зампредседателя Федеральной палаты адвокатов, член Совета по попечительству Константин Добрынин, интернет-ресурсы, в том числе группы в соцсетях, где ВИЧ-диссиденты вербуют сторонников, надо закрывать силами Роскомнадзора, а за публичную пропаганду — штрафовать. Для блокировки таких сайтов, по его словам, нужно ввести в закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 1995 года запрет на распространение призывов к отказу от тестирования и лечения. А в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на основании которого власти могут блокировать сайты, нужно ввести ссылку на эту норму.

От действий, точнее, бездействия ВИЧ-диссидентов страдают дети. Чтобы защитить их здоровье, эксперты предлагают дать медучреждениям права в подобных случаях оказывать помощь детям ВИЧ-диссидентов в принудительном порядке. Этот пункт также вошел в резолюцию, которая будет представлена вице-премьеру.

По действующему законодательству врачи не имеют права оказывать помощь ребенку, если родитель не дал согласие. В таком случае они могут лишь обратиться в суд.

— Однако обращение в суд медицинского учреждения и принятие решения по заявлению требует времени, — заявил Константин Добрынин. — А для инфицированного ребенка важен каждый день. Конечно, родители могут быть привлечены и к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности». — «Известия»). Однако возбуждение уголовного дела тоже не будет способствовать достижению положительных результатов для детей. Необходимы изменения скорее медицинского законодательства, чем уголовного. Мы в коллегии адвокатов разработали эти поправки, в работе над ними сейчас участвуют Совет по попечительству при правительстве и члены Совета Федерации.

Другие поправки, которые вошли в резолюцию, касаются и изменения уголовного законодательства. Совет по попечительству рекомендует заменить ст. 121 и 122 УК, предусматривающие ответственность за заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, нормой об ответственности за заведомое заражение тяжелыми инфекционными заболеваниями. К ним относятся и вирусные гепатиты, и туберкулез, и другие.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай предложил подумать над тем, чтобы вообще убрать из УК статьи о заражении, а вместо этого более подробно прописать нормы о причинении вреда здоровью.

Заведующий педиатрическим отделением Московского областного центра СПИДа Евгений Смирнов считает, что разрешение на принудительную госпитализацию детей может помочь в сложных ситуациях, когда слова до человека не доходят.

— Кроме того, у нас есть сложности во взаимодействии с органами опеки, — заявил Евгений Смирнов «Известиям». — У них свои инструкции, и если они приходят в семью ВИЧ-диссидентов, у которых дети нормально одеты и накормлены, они не предъявляют им претензий. Пока ребенку не становится совсем плохо и он не попадает в реанимацию, никто не понимает, что эта болезнь угрожает жизни.

При этом Евгений Смирнов отметил, что это лишь временное решение: даже если ребенка можно будет госпитализировать без согласия родителей, дальше нужно предпринимать и другие шаги, поскольку лечение является пожизненным.

Евгений Смирнов сообщил также, что в последнее время случаев отказа родителей от обследования и лечения детей стало больше. Исходы бывают разные.

— Был случай, когда мы обратились в суд, чтобы мать ограничили в родительских правах, — рассказал заведующий отделением. — Она скрывалась от медиков и органов опеки, отказывалась от обследования ребенка, несмотря на тяжелое состояние его здоровья. Суд принял нашу сторону и ограничил ее в правах, но она уехала на Украину. Через некоторое время женщина скончалась, потому что сама не лечилась. Сейчас отец привез ребенка, и мы начали его лечить. Были и случаи, закончившиеся трагедией. Бабушка, на которую была оформлена опека над инфицированным ребенком, читала диссидентскую литературу, приходила в центр и устраивала скандалы, не верила в само существование вируса. Мы очень долго боролись с ней за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал «Известиям», что действующее законодательство позволяет привлекать родителей, которые отказываются лечить детей, к уголовной ответственности, но на практике этим мало кто занимается.

— Значительная часть так называемых ВИЧ-диссидентов — это люди, у которых обнаружена инфекция. Утверждение, что этого вируса не существует, — способ психологической защиты. Другие — это те, кто пользуется этой ситуацией и извлекает доход. Они говорят, что ВИЧ не существует, у человека просто иммунодефицит и они их вылечат с помощью космических лучей. Самым простым способом был бы запрет. Но не думаю, что это было бы эффективно, — сказал Вадим Покровский. — Наверняка они найдут способ обхода запретов. Нужно распространять позитивную информацию: сейчас ВИЧ-инфекция относится к категории заболеваний, которые хорошо лечатся. Те, у кого обнаруживают ВИЧ, сейчас могут жить до глубокой старости, а в перспективе мы можем надеяться, что появится средство, полностью излечивающее это заболевание.