Власти Японии легализовали казино

Верхняя и нижняя палаты парламента Японии одобрили законопроект о легализации казино, невзирая на протесты оппозиции.

Таким образом, игорный бизнес в Японии стал законным, а это может привлечь в страну миллиарды долларов инвестиций и пополнить бюджет.

Однако прежде законодатели должны разработать систему лицензирования и регулирования рынка, поэтому первые казино в Японии заработают не раньше 2020 года, когда в Токио пройдут летние Олимпийские игры.

Легализации казино в Японии добивался лично премьер-министр страны Синдзо Абэ, который уверен, что развитие игорного бизнеса поможет привлечь туристов и станет стимулом роста экономики, передает «Интерфакс».

Центром игровой индустрии в Азии является Макао, и сторонники легализации казино в Японии полагают, что Страна восходящего солнца сможет составить ему конкуренцию.