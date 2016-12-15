Легким движением руки

«Лаборатория Касперского» поддержала проект создания новой технологии аутентификации владельца телефона, предложенный командой студентов института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ. Мобильное приложение позволит телефону «узнавать» владельца по характерному движению руки, которым человек берет трубку и подносит к уху.

Команда студентов института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) под руководством кандидата технических наук Константина Когоса и сотрудников «Лаборатории Касперского» разработает мобильное приложение InCallAuth для ответов на входящие вызовы. Приложение будет получать данные от встроенных в смартфон гироскопа, акселерометра и светочувствительного датчика. В качестве параметров используются начальное положение устройства, скорость движения руки со смартфоном, изменение положения мобильного телефона в пространстве. В случае если приложение «не узнает» хозяина смартфона, ему предложат ввести пароль. Если и пароль будет введен неправильно, то на входящий вызов ответить будет невозможно.

— Приложение нужно для тех, кто хочет защитить свою частную жизнь, при этом не производя каких-то сложных действий, — комментирует разработчик InCallAuth Александр Еремин. — Возможно, разработка заинтересует производителей мобильных телефонов.

Мобильное приложение будет работать только на смартфонах на базе ОС Android. Дело в том, что другие операционные системы (iOS и Windows) не дают сторонним приложениям контролировать входящие вызовы. Команда планирует разместить готовое решение в магазине PlayMarket в феврале следующего года. Для того чтобы оно начало работать, необходимо предварительное обучение устройства пользователем. Ему нужно будет запустить приложение и несколько раз поднести телефон к уху, как при ответе на звонок. Приложение запомнит параметры и при следующем входящем звонке будет учитывать записанные данные.

Руководитель команды разработчиков Константин Когос пояснил, что метод аутентификации был выбран из-за своей простоты.

— Исследовательскими группами Университета Копенгагена установлено, что движение руки при ответе на входящий звонок носит индивидуальный характер для каждого человека, — говорит Константин Когос. — Существующие на рынке приложения со схожим функционалом имеют в сумме около 20 млн установок из магазина PlayМаркет, то есть интерес к защите звонков есть. Но они все требуют более активного участия пользователя: ввести PIN-код, графический пароль, приложить палец и т.д.

Старший научный сотрудник лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис Станислав Протасов считает, что за аутентификацией людей по движению рук и походке — будущее, поскольку эти параметры сложнее всего подделать.

— Методы аутентификации по характерному движению рук имеют точность 95%, значит, процент ошибок будет маленький, телефон будет блокироваться не чаще чем один раз из 20, — рассказывает Станислав Протасов. — Задачами поведенческой биометрии занимаются многие научные группы, в том числе наша лаборатория: мы изучаем идентификацию человека по походке. Подобные методы — ответная реакция на то, что классические методы биометрической идентификации можно обмануть. Например, специальные очки могут сбить с толку систему распознавания лиц. Подделать походку или привычные движения руками практически невозможно.

Проект InCallAuth прошел отбор в акселерационную программу «Лаборатории Касперского» Kaspersky Start. Компания предоставляет средства, необходимые для реализации проекта, коворкинг в Москве, а специалисты предоставляют технологическую и бизнес-экспертизу проекта.