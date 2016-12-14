Прибывших на место пожара спасателей обстреляли под Смоленском

Неизвестные злоумышленники открыли огонь по сотрудникам МЧС, которые прибыли на тушение пожара в частный сектор села Ольша Смоленской области. В результате ЧП двое пожарных получили ранения.

Инцидент произошел в среду в районе 17 часов по местному времени. На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме в селе Ольша. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета в составе шести человек. Сообщается, что стрельбу по ним открыл жилец этого дома, информирует телеканал «Звезда».

В правоохранительных органах региона сообщили, что огонь велся из автомата Калашникова или из «Сайги». Пострадавшие в результате обстрела госпитализированы. Также известно, что во время обхода территории домовладения полицейские обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением, сообщает «Утро.ру». В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.