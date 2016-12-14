«Аэрофлот» не верит в возрождение «Трансаэро»

«Аэрофлот» не будет конвертировать долг «Трансаэро» в акции, так как не верит в то, что авиакомпания вернется на рынок.

«Я не верю (в возращение на рынок «Трансаэро». — «Известия») по одной простой причине: «Трансаэро» нам проиграло несколько судов, они нам должны большие деньги — порядка 10 млрд рублей. Кто их нам заплатит? Мы не будем конвертировать долг в акции», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24».

Общий долг «Трансаэро» — 250 млрд рублей.

«Никто его никуда не дел. Я не знаю, как банки себя поведут, но смысл (конвертировать долг. — «Известия»)?» — добавил Савельев.

Ранее в «Трансаэро» сообщили, что для того, чтобы запустить новую авиакомпанию на базе бывшего второго авиаперевозчика России, его крупнейшие кредиторы должны согласиться на конвертацию долгов в акции, передает «Интерфакс».