Правовую экспертизу законопроектов будут проводить по конкурсу

Парламентские фракции не смогут исключительно по своему усмотрению распоряжаться средствами, которые были обещаны им в 2017 году для проведения экспертизы законопроектов. Речь идет о сумме 40 млн рублей (по 10 млн на фракцию), которая будет находиться на думских счетах. При этом фракции смогут заказывать необходимые работы, однако осуществляться такая процедура будет на основании федерального закона о госзакупках. Об этом сообщил «Известиям» источник в аппарате Госдумы.

Средства на экспертизу законопроектов в размере 10 млн рублей на каждую из четырех думских фракций в середине ноября предложил выделить спикер ГД Вячеслав Володин. Однако представители всех парламентских фракций в беседе с «Известиями» отметили, что пока этих денег не видели.

— Эти средства заложены в бюджете Государственной думы на 2017 год, — сообщил собеседник «Известий» в аппарате нижней палаты. — После подписания президентом федерального бюджета с начала следующего года фракции получат возможность использовать эти деньги для заказа экспертизы.

На основании запросов от фракций на экспертное сопровождение законопроектов будут заключаться договоры, которые станут основанием для отчетности по использованию этих средств.



— Если сумма будет большая, то придется объявлять конкурс в соответствии со 44-м федеральным законом, — отметил источник. Он также напомнил, что по закону конкурсные процедуры проводятся при сумме закупки от 100 тыс. рублей. Однако существуют и другие ограничения — например, если одна крупная закупка превышает определенный законом порог, то ее нельзя разбивать на множество мелких однотипных закупок, чтобы избежать конкурсных процедур (в этом случае правило «до 100 тыс. — без конкурса» не срабатывает). По словам собеседника «Известий», фракции будут сами определять, по какой схеме работать: заказывать ли экспертные услуги на постоянной основе или же от случая к случаю. От этого и зависит, какие положения 44-ФЗ будут применяться в каждом конкретном случае.

Между тем думские фракции уже строят на эти средства планы, о которых они рассказали «Известиям». В ЛДПР намерены привлекать на постоянной основе 10 специалистов для экспертизы законопроектов, сообщил вице-спикер ГД от этой партии Игорь Лебедев. Он уточнил, что контракты со специалистами, скорее всего, будут заключаться на срок шесть месяцев.

— Плюс используем свой вуз — Институт мировых цивилизаций, где учредителем является Владимир Вольфович, — отметил Лебедев. — Оформим договор с институтом, они будут делать заключения силами своих специалистов и преподавателей.

У «Справедливой России» и ранее успешно функционировал экспертный совет при фракции, рассказал руководитель Центрального аппарата партии Руслан Татаринов.

— Пока это всё работало не на платной основе, — уточнил он. — Теперь возможности увеличатся, с учетом выделяемых ресурсов.

По словам Татаринова, совет будет переформатирован — раньше в нем было 28 секций, а теперь их станет меньше, но они будут в большей степени привязаны к ключевым направлениям деятельности. Как правило, секции возглавляют депутаты профильных комитетов — они могут четче формулировать задачи в части законопроектной работы. Решение о том, с какими экспертными центрами сотрудничать, может принимать фракция. На сегодняшний день «эсеры» выстроили хорошие отношения с рядом экспертных организаций, отметил Татаринов, в частности с Российским центром уровня жизни.



— Отдача от экспертов очень высокая, — отметил он.

Во фракции КПРФ распределение средств, выделяемых на экспертную работу, пока не обсуждалось, сказал «Известиям» первый замглавы фракции Сергей Решульский. Он пояснил это тем, что деньги пока не выделялись.



В «Единой России» работу по организации экспертизы будет курировать глава фракции Владимир Васильев, говорит источник «Известий», но как планируется построить эту работу — еще только обсуждается. Первый замглавы фракции Виктор Пинский сообщил «Известиям», что, возможно, у единороссов и не возникнет необходимости привлекать экспертов на постоянной основе.

— Если в Госдуме есть эксперты, которые являются профессионалами в том или ином проекте, то этого достаточно, если таких нет — привлекаем их со стороны, прежде всего из научного сообщества, — пояснил он. — Главное в этой работе — обеспечить качественную проработку конкретной инициативы. Наличие экспертов с набором компетенций, необходимых для этого, мы сначала проверяем у себя в Госдуме, и только если их нет, привлекаем со стороны. И, как правило, речь идет о работе над конкретным законопроектом или пакетом инициатив в одной сфере, а не о работе эксперта в штатном режиме.

Вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин отмечает, что российская парламентская оппозиция обладает определенно меньшим опытом в законотворчестве по сравнению, например, с европейской.

— В Европе и в правящей, и в оппозиционной партиях могут быть бывшие министры, они могут писать законопроекты со знанием дела, — пояснил он «Известиям». — У нас оппозиция у власти не была, не может меняться с ней местами. Начальство несколько устало от качества законопроектов, которые вносятся подчас для того, чтобы засветиться или что-то пролоббировать.

Введение практики экспертизы законопроектов может улучшить ситуацию, но при этом «важно, чтобы у фракций не было соблазна потратить деньги на что-то другое — например, создать собственную контору, нанять туда своих активистов и платить им за экспертизу», подчеркивает Алексей Макаркин. Поэтому необходим элементарный контроль и конкурсные процедуры, хотя бы в рамках 44-го ФЗ, отмечает он.



Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сказал «Известиям», что в рамках концепции финансирования экспертной деятельности пока идет «притирка мотивационной системы».

— Обманывать партии в их ожиданиях и аппетитах никто не будет, но какое-то время займет поиск баланса между тем, чтобы предоставить партии самим себе, и тем, чтобы сильно их ограничить. — отметил он.

