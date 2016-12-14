Первое в Италии представительство ДНР начало работу

Сегодня в городе Турине на севере Италии заработал первый представительский центр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Инициатива открыть такой центр принадлежала итальянской стороне и была поддержана МИД ДНР.

«Я неоднократно лично бывал в Донбассе. Сначала, чтобы лично убедиться в нарушениях со стороны украинских властей Минских соглашений. Потом я был в Донецке в качестве международного наблюдателя», — сказал член регионального совета области Пьемонт Маурицио Маррони, представляющий оппозиционную партию «Братья Италии», передает ТАСС.

Маррони также напомнил, что этим летом областной совет Пьемонта одобрил предложенную им резолюцию, которая призывает отменить санкции против РФ и признать Крым частью России.