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Среда,
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СМИ: Финляндия предлагает организовать встречу Путина и Трампа

Переговоры лидеров могут пройти в рамках саммита Арктического совета, который пройдет в будущем году

Власти Финляндии заявили о своем намерении организовать на своей территории первую встречу избранного президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.

Как сообщает агентство «Интерфакс», с таким предложением выступил представитель финского внешнеполитического ведомства Алекси Хярконен.

По его словам, подобная встреча могла бы состояться в рамках заседания Арктического совета, который Финляндия возглавит в мае 2017 года. 

Дипломат также добавил, что Путин и Трамп могут встретиться в том случае, если международная обстановка и графики глав государств позволят это сделать.

Ранее предполагалось, что Арктический совет соберется в 2019 году на уровне глав МИДов, однако Хельсинки намерен повысить статус мероприятия по случаю 100-летней годовщины обретения страной независимости.

Арктический совет был создан по инициативе Финляндии в 1996 году. Это ведущий международный форум, направленный на сотрудничество в области изучения актуальных проблем Арктики, объединяющий представителей восьми арктических стран — Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Канады, России и США — и шести постоянных участников-организаций, таких как Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Международный совет гвичинов, с целью обсуждения важных вопросов, связанных с устойчивым развитием и защитой окружающей среды в Арктике. 

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

СМИ: Финляндия предлагает организовать встречу Путина и Трампа

Переговоры лидеров могут пройти в рамках саммита Арктического совета, который пройдет в будущем году

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