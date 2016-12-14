СМИ: Финляндия предлагает организовать встречу Путина и Трампа

Власти Финляндии заявили о своем намерении организовать на своей территории первую встречу избранного президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина.



Как сообщает агентство «Интерфакс», с таким предложением выступил представитель финского внешнеполитического ведомства Алекси Хярконен.

По его словам, подобная встреча могла бы состояться в рамках заседания Арктического совета, который Финляндия возглавит в мае 2017 года.

Дипломат также добавил, что Путин и Трамп могут встретиться в том случае, если международная обстановка и графики глав государств позволят это сделать.



Ранее предполагалось, что Арктический совет соберется в 2019 году на уровне глав МИДов, однако Хельсинки намерен повысить статус мероприятия по случаю 100-летней годовщины обретения страной независимости.

Арктический совет был создан по инициативе Финляндии в 1996 году. Это ведущий международный форум, направленный на сотрудничество в области изучения актуальных проблем Арктики, объединяющий представителей восьми арктических стран — Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Канады, России и США — и шести постоянных участников-организаций, таких как Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, Международный совет гвичинов, с целью обсуждения важных вопросов, связанных с устойчивым развитием и защитой окружающей среды в Арктике.

