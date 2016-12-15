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Глава ПФР назвал дефицит фонда мифом

По словам главы Пенсионного фонда, все расходы бюджета в полном объеме обеспечены доходами

Глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов рассказал, что все разговоры о дефиците бюджета ПФР — миф, так как расходы бюджета в полном объеме обеспечены доходами.

Он отметил, что 9 декабря Госдума приняла бюджет ПФР в третьем чтении и это означает, что параметры бюджета уже не поменяются.

«Можно с уверенностью говорить о том, что будет в 2017 году с пенсиями и социальными выплатами», — сказал Дроздов, подчеркнув, что все пенсии и социальные пособия будут выплачиваться в срок и в полном объеме.

Он констатировал, что в результате запланированных индексаций средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13,7 тыс. рублей, а средний размер социальной пенсии составит 8,8 тыс. рублей при уровне прожиточного минимума пенсионера в России 8854 рубля.

Подробнее об этом читайте в колонке главы Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова: «Дефицит бюджета Пенсионного фонда — миф»

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Глава ПФР назвал дефицит фонда мифом

По словам главы Пенсионного фонда, все расходы бюджета в полном объеме обеспечены доходами

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Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

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