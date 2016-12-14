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Смоленский стрелок-поджигатель скончался в реанимации

При задержании мужчина выстрелил в себя из автомата Калашникова

Мужчина, открывший стрельбу по пожарным в деревне Ольша Смоленской области, скончался в реанимации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления СКР по региону Нину Василькову, при задержании мужчина пытался покончить с собой, выстрелив в себя из автомата.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник открыл огонь по сотрудникам МЧС, которые прибыли на тушение пожара в частный сектор села Ольша Смоленской области. В результате стрельбы трое пожарных получили ранения. Сейчас их жизням ничего не угрожает.  

По предварительной версии, местный житель поджег собственный дом, в котором, предположительно, находилось тело его погибшей матери, вышел на улицу и поджег дом соседа. Тот вышел на улицу. Мужчина застрелил его из автомата Калашникова и начал беспорядочную стрельбу, застрелив еще одного жителя деревни.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство  двух и более лиц») и по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Смоленский стрелок-поджигатель скончался в реанимации

При задержании мужчина выстрелил в себя из автомата Калашникова

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