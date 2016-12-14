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Художник Кузькин стал лауреатом премии Кандинского

В Москве объявлены имена победителей престижного конкурса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Объявлены имена лауреатов X премии Кандинского в области российского актуального искусства. Российский художник Андрей Кузькин победил в номинации «Проект года».

Об этом заявила пресс-служба премии.

Проект художника «Право на жизнь» воплощен одновременно в трех ипостасях: автобиографии, выставке фотографий с ремарками и электронной книге.

Одни и те же события во всех трех версиях открываются по-новому, обрастая подробностями и комментариями, сообщает «РИА Новости».

Премия Кандинского создана в 2007 году по инициативе бизнесмена Шалвы Бреуса.

При этом премия интересна тем, что наряду с членами жюри и экспертного совета, музеями и галереями подать заявку на участие в премии может сам художник.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Художник Кузькин стал лауреатом премии Кандинского

Художник Кузькин стал лауреатом премии КандинскогоВ Москве объявлены имена победителей престижного конкурса

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