Художник Кузькин стал лауреатом премии Кандинского

Объявлены имена лауреатов X премии Кандинского в области российского актуального искусства. Российский художник Андрей Кузькин победил в номинации «Проект года».

Об этом заявила пресс-служба премии.

Проект художника «Право на жизнь» воплощен одновременно в трех ипостасях: автобиографии, выставке фотографий с ремарками и электронной книге.

Одни и те же события во всех трех версиях открываются по-новому, обрастая подробностями и комментариями, сообщает «РИА Новости».

Премия Кандинского создана в 2007 году по инициативе бизнесмена Шалвы Бреуса.

При этом премия интересна тем, что наряду с членами жюри и экспертного совета, музеями и галереями подать заявку на участие в премии может сам художник.