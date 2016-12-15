Международный валютный фонд (МВФ) при следующем транше Украине учтет ее долг перед Россией.

Об этом заявил представитель миссии МВФ на Украине Рон ван Руден.

Более того, он заметил, что фонд всегда учитывал украинскую задолженность перед Москвой, рассматривая ее как просрочку бондов.

Руден призвал обе стороны договориться о решении этой проблемы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, он заявил, что очередной транш Киеву будет переведен уже до конца года. Всего четырехлетняя программа финансовой помощи Украине от МВФ предусматривает выделение $17,5 млрд.

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