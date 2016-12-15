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Депардье потребовал от российской предпринимательницы 7,2 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска актера Жерара Депардье к некой Елене Лазаревой

Жерар Депардье потребовал от российской предпринимательницы 7,2 млн рублей.

Об этом свидетельствует информация картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Всего зарегистрировано три иска французского актера Жерара Депардье к некой Елене Лазаревой, которая является частным предпринимателем.

Суть исковых претензий неизвестна, сообщает Федеральное агентство новостей.

У Депардье на данный момент кроме французского гражданства, есть и российский паспорт и даже прописка в Саранске, но проживает он за рубежом.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Депардье потребовал от российской предпринимательницы 7,2 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска актера Жерара Депардье к некой Елене Лазаревой

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