Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска актера Жерара Депардье к некой Елене Лазаревой
Жерар Депардье потребовал от российской предпринимательницы 7,2 млн рублей.
Об этом свидетельствует информация картотеки дел Арбитражного суда Москвы.
Всего зарегистрировано три иска французского актера Жерара Депардье к некой Елене Лазаревой, которая является частным предпринимателем.
Суть исковых претензий неизвестна, сообщает Федеральное агентство новостей.
У Депардье на данный момент кроме французского гражданства, есть и российский паспорт и даже прописка в Саранске, но проживает он за рубежом.
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