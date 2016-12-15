Данные миллиарда пользователей похищены с сервисов Yahoo

Более миллиарда учетных записей в сервисах интернет-компании Yahoo были похищены неизвестными в августе 2013 года.

«На основе анализа данных компания выявила, что несанкционированное проникновение третьей стороны привело к похищению более миллиарда учетных записей пользователей», - говорится в опубликованном в четверг сообщении фирмы.

Yahoo отмечает, что похищенная информация могла содержать имена пользователей, электронные адреса, телефонные номера, даты рождения, а также зашифрованные пароли. В интернет-компании добавили, что хакеры не смогли украсть данные о платежных картах или другую банковскую информацию пользователей. В настоящий момент Yahoo активно сотрудничает с полицией, которая занимается расследованием взлома.

По мнению представителей компании, этот инцидент, вероятнее всего, никак не связан со взломом 500 млн аккаунтов в 2014 году, о котором говорилось в сентябре. Тогда украденные данные также включали имена пользователей, их адреса электронной почты и пароли.

В сентябре этого года американская пресса сообщила, что в 2014 году Yahoo зафиксировала еще одну попытку атаки со стороны хакеров. Тогда представители корпорации посчитали, что кибератаку осуществили связанные с РФ хакеры, поскольку она «велась с компьютеров, находящихся в России». Издание подчеркивало, что целью взлома была информация о «людях, которые вели бизнес в России».

Yahoo - американская компания, которая специализируется на проектах и услугах в интернете. Корпорация владеет поисковой системой с одноименным названием, а также предоставляет услуги электронной почты.