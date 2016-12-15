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Четверг,
15 декабря
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Минюст США: обвиняемый в кибератаке на JPMorgan Chase арестован

Джошуа Самуэль Аарон и еще двое задержанных обвиняются в масштабных кибератаках на американские финансовые институты

Обвиняемый в соучастии в хищении данных десятков миллионов клиентов банка JPMorgan Chase гражданин США Джошуа Самуэль Аарон арестован в Нью-Йорке. Информацию об этом распространил Минюст Соединенных Штатов. 

В ведомстве добавили, что Джошуа Самуэль Аарон, который известен также под именем Майк Шилдс, и еще двое задержанных обвиняются в «масштабных кибератаках на американские финансовые институты».

По словам прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Прита Бхарары, Аарон принимал участие во взломе сетей «десятков американских компаний», в результате этого произошла «крупнейшая кража персональных данных в истории финансовых институтов» Соединенных Штатов.

Американский Минюст подчеркивает, что Аарона, ранее проживавшего в российской столице, арестовали в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Однако в ведомстве не сказали, что Аарона выдала американской стороне Россия.

14 декабря стало известно о депортации Аарона из РФ. По данным ТАСС, предполагаемому киберпреступнику отказали в предоставлении политического убежища. Джошуа Самуэль Аарон был задержан в Москве сотрудниками полиции в мае этого года, поскольку во время проверки документов у него не оказалось с собой паспорта. В Россию Аарон попал через Украину весной 2015 года, незадолго до того, как в США был выписан ордер на его арест. Граждане Израиля Гэри Шалон и Зив Оренштейн, которых американские правоохранители считают соучастниками преступления Аарона, были задержаны летом прошлого года у себя на родине, а после выданы властям США. 

Следствие полагает, что обвиняемые в период по октябрь 2014 года осуществили ряд кибератак на компьютерные системы JPMorgan Chase, вследствие чего они получили сведения более чем о 80 млн счетов, которые принадлежали клиентам банка. Всего хакеры получили тогда доступ к 90 серверам, а также банковским данным о 76 млн физических и 7 млн юридических лиц. Помимо этого, от действий преступников пострадали некоторые финансовые компании в Нью-Йорке, Бостоне (штат Массачусетс), Омахе (штат Небраска) и Сент-Луисе (штат Миссури). С помощью похищенной информации злоумышленники могли получить несанкционированный доступ к накоплениям граждан. 

По словам руководства JPMorgan Chase, кибератака на системы банка стала одной из самых крупных в истории Соединенных Штатов.   

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Минюст США: обвиняемый в кибератаке на JPMorgan Chase арестован

Джошуа Самуэль Аарон и еще двое задержанных обвиняются в масштабных кибератаках на американские финансовые институты

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