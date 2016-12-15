Чтобы стимулировать экономику: чилийскому министру подарили секс-куклу

Необычный подарок главе Министерства экономики Чили вызвал волну возмущения со сторону местных феминисток
Подаренная министру экономики Чили Луису Фелипе Сеспедесу ассоциацией местных экспортеров резиновая секс-кукла вызвала скандал и обвинения со стороны феминисток.
Министр получил необычный подарок в разгар церемонии подведения итогов года ассоциацией Asexma. Как передает портал Biobio, на сцене вместе с Сеспедесом находились также два возможных кандидата на пост главы Чили на следующих президентских выборах. Отмечается, что все присутствующие восприняли со смехом подарок, который вручили с пожеланием «Чтобы стимулировать экономику».
Впоследствии пользователи социальных сетей начали активно выражать свое возмущение произошедшим, а подарок назвали вульгарным проявлением мачизма.
Президент Чили Мишель Бачелет также поддержала тех, кто осуждает подарок министру.
«Борьба за уважение женщин стала главным принципом работы моих двух правительств, произошедшее на ужине Asexma нельзя терпеть», – написала Бачелет на своей странице в Twitter.
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