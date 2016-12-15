Мэр Дальнегорска задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Мэр приморского города Дальнегорск Игорь Сахута задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

«Сахута задержан в рамках уголовного дела»,— приводит «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах.

В среду, 14 декабря, краевое СУ СК сообщило, что уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями в администрации Дальнегорска при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Отмечается, что ущерб от преступления составил 22 млн рублей. По данным следствия, всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. Также сообщается, что в городской администрации прошли обыски.

Однако, по сообщениям администрации города, покупка квартир проводилась в рамках закона, процедура была открытой, а информацию можно найти на сайте государственных закупок.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте Дальнегорского городского округа (ДГО), сказано, что «возбужденное уголовное дело и обыски, прошедшие в администрации Дальнегорского городского округа в его рамках, стали для нас полной неожиданностью». Также сообщается, что работники горадминистрации уверены в том, что «глава ДГО Игорь Сахута не совершал инкриминируемых ему нарушений законодательства».

«У нас нет сомнений в том, что покупка квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья проводилась в рамках действующего законодательства. Вся процедура открыта и доступна на сайте госзакупок. Более детальный комментарий сможем предоставить в ближайшее время»,— подчеркивается на сайте ДГО.