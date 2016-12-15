WikiLeaks: утечку из почты Клинтон организовал представитель Демпартии

Источником утечки сообщений из почты американского экс-госсекретаря Хиллари Клинтон стал представитель Демократической партии США. Соответствующее заявление сделал бывший британский дипломат Крейг Мюррей, который работает на WikiLeaks.

«Ни одна из них (утечек) не поступила от русских. Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров», — приводит Daily Mail заявление Мюррея.

По словам бывшего британского дипломата, когда-то занимавшего пост посла Соединенного Королевства в Узбекистане, он лично ездил за этими материалами в Вашингтон. Мюррей отметил, что документы ему передали из рук в руки в лесной зоне недалеко от Американского университета.

Как уверяет бывший британский дипломат, источником двигало категорическое неприятие коррупции вокруг деятельности Фонда Клинтонов и создания невыгодных условий предвыборной борьбы для основного соперника Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса. В результате этот человек решил передать материалы представителю организации WikiLeaks, однако не самостоятельно, а через посредника.

Ранее «Известия» писали, что Крейг Мюррей заявил, что за утечкой писем главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и данных Демпартии США стоит источник в Вашингтоне.

Напомним, летом 2016 года были взломаны компьютерные системы Демократической партии США, американцы-демократы обвинили в атаке Россию, не предъявив доказательств.