Трое погибли при столкновении автобуса и «КамАЗа» в Пермском крае

Три человека погибли при столкновении «КамАЗа» и автобуса «ПАЗ», перевозившего рабочих предприятия, на трассе в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«По предварительным данным, три человека погибли. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении представительства ведомства, которое приводит «Интерфакс».

В материале уточняется, что столкновение произошло утром в четверг на 75-м км автодороги Оса–Чернушка.



Как сообщила представитель «Лукойл-Пермь» Ирина Куимова, погибшие являлись сотрудниками компании.

«В служебном автобусе находилось 13 сотрудников «Лукойл-Пермь» и подрядных организаций, включая водителя автобуса сервисного транспортного управления. Трое погибли на месте. Десять сотрудников доставлены в Чернушинскую больницу с травмами различной степени тяжести», — приводит ее слова ТАСС.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обеспечивается безопасность участников дорожного движения.