Источники: один из виновных в ДТП в ХМАО был лишен прав

Водитель грузового тягача марки Volvo Раиль Саитханов, попавший в ДТП в ХМАО с 12 погибшими, ранее был лишен прав. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом следствия.

«Информация, что водитель грузового тягача марки Volvo Саитханов был лишен прав, попала в базы только 5 декабря. И на сайте суда она также появилась поздно. В базы она внесена не была», — приводит слова одного из собеседников «Интерфакс».

Он уточнил, что в настоящий момент по данному факту проводится следственная проверка. Источник также добавил, что в момент проверки после происшествия подлинные права были у Саитханова на руках.

Эту же информацию подтвердил еще один источник, близкий к ситуации. Он добавил, что правонарушение было совершено Саитхановым в июне 2016 года. При этом в материалах на сайте судебного участка № 2 Октябрьского района Уфы, Саитханов 7 июня 2016 года был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 4 декабря автобус, перевозивший участников детской команды по спортивной акробатике, попал в ДТП. В результате погибли 12 человек, в больницы доставили 23 пострадавших, 20 из них — дети. Ханты-Мансийский районный суд арестовал трех фигурантов дела о гибели детей. Мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 февраля была избрана в отношении водителя автобуса, представителя перевозчика, а также водителя грузовика.