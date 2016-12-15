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Калифорния потребовала от Uber свернуть сервис беспилотного такси

Компания запустила услугу в среду утром

Власти американского штата Калифорния обратились к компании Uber с требованием прекратить использование беспилотных автомобилей в Сан-Франциско из-за отсутствия соответствующего разрешения. Об этом сообщило АР со ссылкой на департамент штата по регистрации транспортных средств.

«Если Uber немедленно не подтвердит, что она остановит запуск сервиса и будет добиваться получения разрешения, департамент прибегнет к мерам юридического характера», — заявил представитель департамента Брайан Сублет, чьи слова приводит агентство.

Компания запустила услугу о онлайн-вызову такси, управляемого автопилотом, утром в среду, несмотря не предупреждения калифорнийских регуляторов. По мнению Uber, машины нельзя назвать полностью автономными, так как в них для подстраховки присутствует водитель, который в любой момент может взять управление на себя, передает RNS.

Уже через несколько часов после начала эксперимента департамент Калифорнии по регистрации транспортных средств направил компании письмо, в котором назвал ее действия незаконными.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Калифорния потребовала от Uber свернуть сервис беспилотного такси

Компания запустила услугу в среду утром

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